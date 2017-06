Kósa: A teljes ellenzék a korrupció pártjára állt

Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője szerint a teljes ellenzék a korrupció pártjára állt azzal, hogy nem szavazta meg az átlátható párt- és kampányfinanszírozással kapcsolatos törvénymódosítást szerdán a parlamentben.

Kósa Lajos budapesti azt mondta: az ellenzék egységesen arra az álláspontra helyezkedett, hogy Magyarországon a korrupciót ne lehessen rendszerszinten megállítani és a feketefinanszírozásnak engedett szabad utat.

Az ellenzék minden, a korrupcióval kapcsolatos kijelentése innentől kezdve hiteltelen"

- jelentette ki. Azt is mondta,

be akarták zárni azt a kiskaput, hogy egy pártot úgy ne lehessen burkoltan támogatni ahogy például Simicska Lajos milliárdos a Jobbikkal teszi"

- magyarázta.

A kormánypárti politikus szerint az eddigi intézkedéseik - például a pártirodák piaci áron bérlésére vonatkozó szabályozás - az ilyen burkolt támogatásokat akarták bezárni.

Az, amit a Jobbik és a Simicska birodalma csinál, az egyszerű bűncselekmény, minimum áfacsalás, de többről is lehet szó"

- tette hozzá Kósa, megjegyezve: a Jobbik egyetlen mondata sem volt igaz az plakátkampánya kapcsán, sem a darabszám, sem az ár, sem a hitelre vonatkozó közlések.

Ez nem más, mint egy milliárdos felvásárolja az egyik parlamenti politikai pártot"

- érvelt Kósa Lajos, hozzátéve, hogy szerinte ez tmeg kell akadályozni, ellenkező esetben néhány milliárdos is ezt teszi és nem a közjó, választópolgárok érdeke fog dominálni.

Azt is mondta: a Fideszt nem lehet felvásárolni, ugyanakkor lehet, hogy az ellenzék most tette ki a nyakára az árcédulát, hogy "itt vagyok, olcsó vagyok, várom az ajánlatokat".