Nagy Imre kivégzésére és újratemetésére emlékeztek

Nagy Imre szobránál emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökére és mártírtársaira. Nagy Imrét, Maléter Pált és Gimes Miklóst 1958. június 16-án végezték ki, Szilágyi Józsefet már két hónappal korábban, Losonczi Géza pedig 1957. decemberében meghalt a börtönben. 31 évvel később, 1989. június 16-án a rendszerváltás talán legfontosabb szimbolikus eseménye volt az újratemetésük, a Hősök terén többszázezren voltak a megemlékezésen.

Az újratemetés egyben tömegtüntetés is volt, a közel öt órás megemlékezésen több, mint 70 szervezet helyezett el koszorúkat. Több beszéd is elhangzott, Nagy Imre egykori harcostársai és a koncepciós perek túlélői is beszéltek. Beszédet mondott az 1956-os Nemzetőrség vezetője, a száműzetésből akkor hazatérő Király Béla vezérőrnagy is. A legnagyobb vihart a fiatalok nevében beszédet mondó Orbán Viktor okozta. A szovjet csapatok azonnali kivonását követelte, erre addig nyilvánosan nem volt példa. „Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk - mai fiataloktól - jövőnket a Magyar Szocialista Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi elkövetkezendő húsz vagy ki tudja hány évünk is ott fekszik" - mondta akkor Orbán Viktor.

Nagy Imrét, az 1956-os forradalom és szabadságharc miniszterelnökét és mártírtársait - Maléter Pál honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, az 1958. április 24-én kivégzett Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét és a börtönben 1957. december 21-én meghalt Losonczy Gézát, a Nagy Imre-kormány államminiszterét - a Rákoskeresztúri új köztemető 301-es parcellájában temették el.

A Vértanúk terén pénteken elsőként Kövér László házelnök képviseletében Hiller István, az Országgyűlés alelnöke koszorúzott, őt követte Kónya István, a Kúria elnökhelyettese és Áder János köztársasági elnök nevében Nagy Bercel, a Köztársasági Elnöki Hivatal Társadalmi Kapcsolatokért Felelős igazgatóságának vezetője. Koszorút helyeztek el a Legfőbb Ügyészség, az Alkotmánybíróság és a Magyar Honvédség nevében is.

A téren Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke mellett koszorút helyezett el Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke és a politikai elítéltek szervezeteinek nevében több szervezet képviselője is.

Áder János köztársasági elnök Nagy Imre sírjánál koszorúzott a Rákoskeresztúri köztemetőben.

A megemlékezésen részt vett Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnök és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is.