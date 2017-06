Levelet írt Orbán Viktor Helmut Kohl özvegyének

Levélben fejezte ki részvétét Orbán Viktor Helmut Kohl halála kapcsán a volt német kancellár özvegyének. A magyar miniszterelnök azt írta Maike Kohl-Richternek, hogy a politikus halálával Európa nagy építőmestere távozott, éppen egy olyan időszakban, amikor az alapítóatyák bölcsességére nagy szükség lenne.

A miniszterelnok.hu oldalon jelent meg az a levél, amelyet Orbán Viktor magyar kormányfő küldött Helmut Kohl halála kapcsán az egykori német kancellár özvegyének, Maike Kohl-Richternek. A miniszterelnök részvétét fejezte ki és példaértékűnek nevezte Kohl országépítő munkáját.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a német egység megteremtője, Németország újraalapítója élete legnagyobb tettével egyúttal Közép-Európa nemzeteinek szabadságát és függetlenségét is garantálta.

A miniszterelnök azt is kiemelte, hogy Helmut Kohl a közép-európai nemzetek nagy barátja volt, ezért tanúsítottak iránta bizalmat Magyarország mindekori vezetői is. Úgy fogalmazott, hogy erre a bizalomra nagy szükség lenne jelenleg is, hiszen e nélkül nem lehet közös döntéseket hozni Európában.

Orbán Viktor hatalmas politikai és morális teljesítményként értékelte, hogy Kohl úgy egyesítette Németországot, hogy abból a többi nemzetnek is szabadsága és gyarapodása származott. "Mi ezt a szövetséget Németország és Közép-Európa között a jövőben is őrizni és mélyíteni akarjuk, ezzel tartozunk a nagy kancellár emlékének" - emelte ki.

A magyar miniszterelnök arról is írt, hogy Kohl halálával Európa egyik nagy építőmestere távozott éppen egy olyan időszakban, amikor az alapítóatyák bölcsességére és bátorságára nagy szükség lenne.

Hálás vagyok azért, hogy Helmut Kohl barátként tekintett rám és mindig számíthattam segítő tanácsaira.

Felidézte, hogy alig egy éve járt a Kohl-család oggersheimi otthonában, ezen a találkozójukon az idős kancellár még a búcsúzáskor is Európáról beszélt.

A kormányfő végezetül megköszönte Maike Kohl-Richternek, hogy szeretettel és önfeláldozással vette körül az egyre nehezebb napokban is férjét, és biztosította arról, hogy a magyarok mindig Európa legértékesebb teljesítményei között tartják majd számon a kancellár éleművét.