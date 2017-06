Nem gázolhatnak át illegális migránsok százezrei Magyarországon

Nincs száz százalékos biztonság, nem lehet kijelenteni teljes bizonyossággal, hogy bárhol Európában nem lesz terrortámadás az elkövetkezendő időszakban, de a Magyar Honvédség, a társszervek, és a katonai titkosszolgálat a szövetséges országok titkosszolgálataival együtt mindent megtesz azért, hogy Magyarország továbbra is biztonságos ország legyen – mondta Simicskó István, honvédelmi miniszter Szicíliában, aki felavatta a Vittoria városában lévő hadifogolytáborban meghalt magyar honvédek emlékére emelt, és nemrégiben felújított Magyar Kápolnánál és koszorút helyezett el a kápolnánál. Az Origo stábja is ott járt, és helyszíni interjút készített Simicskó Istvánnal. A minisztert az első világháborús magyar hadifoglyok történetéről, a Magyar Honvédség jelenlegi feladatairól, valamint a terrorfenyegetettségről is kérdeztük.

Mikor hallott először arról, hogy Szicíliában, Vittoria városának temetőjében áll egy magyar kápolna, amelyet az első világháborúban odahurcolt magyar hadifoglyok emlékére állítottak?

Honvédelmi államtitkár voltam 2010-ben, amikor először hallottam ezt a meglepő történetet, hogy Szicíliában, Vittoria városában egy hadifogolytáborban magyar katonákat őriztek, 1927-ben pedig egy magyar kápolnát emeltek az itt elhunyt magyar hadifoglyok emlékére. Akkor, államtitkárként el is látogattam ide, megnéztem a kápolnát, amely már meglehetősen rossz állapotban volt. Szerencsére ebben a szicíliai kisvárosban többen ápolják az itt elhunyt magyar katonák emlékét, és amikor felvettük a várossal a kapcsolatot, a kezdetektől fogva támogatták a kápolna felújításának tervét. Egy helyi lelkes férfi, Giancarlo Francione pedig már több mint 15 éve foglalkozik a magyar hadifoglyok történetének kutatásával, és folyamatosan segítette a munkánkat. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum irányításával mára befejeződött az emlékhely felújítása – magyar restaurátor dolgozott az épületen -, most pedig eljött a pillanat, amikor megszenteltük a kápolnát – felépítésének 90. évfordulóján.

Nagyon fontosnak tartom, hogy felkutassuk az egész világon a magyar vonatkozású emlékhelyeket, és helyrehozzuk azokat. Ez sokkal több, mint egy gesztus. A ma élő emberek életét minősíti az, hogyan bánik az elesett hőseinek emlékére állított szobrokkal, sírokkal vagy kápolnákkal. Az első világháború századik évfordulója kapcsán el is indítottunk egy programot, és valamennyi első világháborús emlékhelyet, katonai temetőt rendbe hozunk. Ennek egyik fontos állomása a vittoriai magyar kápolna felújítása – amely nem utolsó sorban a magyar-olasz, magyar-szicíliai kapcsolatokat is jelentősen erősíti.

Említette Giancarlo Francione nevét – ezek szerint az itt élők ápolták a magyar katonák emlékét, még akkor is, amikor valószínűleg magyar embert nem is láthattak évtizedeken át, hiszen a rendszerváltás előtt egyfelől nem is nagyon lehetett utazni, másfelől itthon nem lehetetett túl sokat tudni, és beszélni az első világháborúról?

Igen, azokban az évtizedekben is mindig volt virág a kápolnánál, amikor magyar szót nem is hallhattak az itt élők. A magyar hadifoglyok helyzete ugyanis teljesen más volt itt, mint a többi hadifogolytáborban. Vittoriában – az írások szerint is, és a helyiek anekdotái szerint is – emberséges körülményeket biztosítottak a katonák számára. Kellett ugyan dolgozniuk a földeken, a helyi családok mezőgazdasági területein, de ezért fizetést kaptak. A családokkal is megbarátkoztak, így a körülményekhez képest tisztességes ellátást kaptak. A járványok viszont tizedelték a hadifoglyokat – például a spanyolnátha -, amelyben több mint 100 magyar katona halt meg. Alapvetően a gyűlölet, az ellenséges magatartás nem volt jellemző az itt lévő hadifoglyokkal szemben, és ez a mai napig él a szicíliai emberek szívében. Apáról fiúra, fiúról unokára szálltak a magyarokkal való barátságok történetei, így a ma élő vittoriai emberek időről-időre kilátogatnak a kápolnához, és egy-egy szál virággal emlékeznek az itt meghalt magyar katonákra. Most, a kápolna megszentelésére is sok idős és fiatal vittoriai eljött.

Térjünk át a Magyar Honvédség mai helyzetére. Egy éve elindították a toborzást, hogy többen válasszák a katonai pályát. Meddig tart a toborzás és a programon belül a hadsereg eszközeit is fejlesztik? Vagyis: több katona lesz, de lesz-e haditechnikai fejlesztés?

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programunk az elkövetkezendő tíz évben meghatározza a Magyar Honvédség fejlesztésének főbb irányait. Az első lépéseket megtettük, vagyis a toborzás elindult, a kormány pedig döntései nyomán biztosítja a költségvetési forrásokat a haderőtechnikai fejlesztésekre is. Nem csupán többet, hanem jobban, tervezettebben és hatékonyabban kívánjuk elkölteni a honvédelemre szánt forrásokat. A cél az, hogy a Magyar Honvédség presztízse növekedjen, és hogy a hadsereg az alapfeladatát, vagyis a haza védelmét minél hatékonyabban el tudja látni a jövőben is. Folyamatosan emeljük katonáink illetményét, és fejlesztjük az egyéni felszereléseket és a haditechnikát is. Különböző fegyvernemi kultúrákat szeretnénk megerősíteni és visszahozni, modern képességekkel felvértezni a Honvédséget, mert erre – úgy látjuk – szükség van.

A határnál elegendő katona szolgál?

Igen, megfelelő létszámban szolgálnak a határnál katonáink, a rendőrökkel együttműködve. A kormány úgy döntött, hogy határvadászokat is toboroz a Belügyminisztérium, és éppen a napokban avattunk 1200 tiszthelyettest a Hősök terén. Fontos, hogy továbbra is fenntartsuk a katonai jelenlétet a határon. Nem engedhetjük meg, hogy illegális migránsok százezrei átgázoljanak Magyarországon. Megvédjük az országot. Megerősítettük a katonai rendészetet is, tavaly létrehoztuk a Katonai Rendészeti Központot (megjegyzés: ők azok a katonák, akik piros sapkában Budapest bizonyos területein járőröznek). Nemcsak többen vannak, hanem a felszerelésük is a mai kor színvonalának megfelelő. A magyar emberek biztonságérzetét jelentős mértékben növeli a katonai rendészek jelenléte az utcákon. Bevezettük és már az Alaptörvényben is rögzítettünk egy új, különleges jogirendi tényállást, ez a terrorveszély-helyzet esete, amikor a Magyar Honvédség erre felkészített erőinek is van lehetősége arra, hogy az emberek biztonságát szolgálja. Az illegális migráció miatt a terrorszervezetek felerősödtek egész Európában, így már nemcsak Afganisztánban vagy Irakban látnak el a katonáink különleges feladatokat, hanem Magyarországon is biztosítani kell az emberek biztonságát.

Milyen információik vannak a katonai titkosszolgálaton keresztül Magyarország biztonsági helyzetéről?

Gyakorlatilag rendelkezünk a szükséges információkkal, tudjuk, hogy a nagyobb európai városokban elkövetett támadások terroristái közül többen átutaztak Magyarországon is – kihasználva az illegális migrációs folyamatot. A katonai és a polgári titkosszolgálatok mindent megtesznek a magyar emberek biztonságáért. A partnerszolgálatokkal, valamint a szövetséges országok titkosszolgálataival is folyamatos az információcsere. Amit lehet, megteszünk. Nyilván a mai helyzetben azt kell mondanom, hogy nincs száz százalékos biztonság. Senki nem tudja garantálni, hogy nem következhet be terrortámadás Európa bármely pontján. De ahogyan már említettem, mindent megteszünk, amit lehet – a katonák létszámát tekintve is, technikai fejlesztésekkel is és titkosszolgálati szinten is.