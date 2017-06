A reformáció évszázadok alatt nemcsak része lett a magyar nemzet életének, hanem nemzettudatának, magyarságtudatának támasza is - mondta Áder János köztársasági elnök a Magyar Református Egyház zsinatának ünnepi ülésén Debrecenben.

Az államfő a református Nagytemplomban mondott beszédében feltette a kérdést: Mikor lett volna először magyar nyelvű Biblia, ha nincs a magyarországi kálvinisták eltökéltsége, lelkesültsége?

Ádár János hozzátette: Nem véletlen, hogy valahányszor azt kérdezik, mi volt a reformáció legnagyobb adománya Magyarországnak, a legelső és leggyakoribb válasz, a magyar nyelvű Biblia. Az államfő felidézte, hogy az első kiadású Vizsolyi Biblia 2412 oldal és mintegy 6 kilogramm.Áder János szerint az első nyolcszáz, magyar nyelvű Biblia akkor arra volt elég, hogy eljusson a templomokba, gyülekezetekbe, a patrónusokhoz egy-egy példány. Ezután csaknem három emberöltőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy hazai kiadású Biblia kerülhessen a református hívőkhöz. Az államfő beszélt arról is, hogy Otthon nem a polcok alján, szekrények "mélyén hevert", hanem a hívő ember életének mindennapi részévé vált.

Áder János ezután Németh László írót idézve azt mondta: A református magyar népben éppúgy benne van a Biblia, mint a kenyér, amelyet eszik és a szőlő, amelyet kapál. Ebben mosakodott és ebben ünnepelt. A köztársaság elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar reformátusoknak a bibliafordításhoz mérhető fontosságú volt, hogy a második helvét hitvallás szövegét is viszonylag hamar lehetett magyarul olvasni.

A zsinat azt a 450 évvel ezelőtti eseményt ünnepli, amikor 1567-ben, Debrecenben, zsinati közösségben a magyar reformátusok elfogadták a svájci protestáns városok és kantonok hitvallását. A közös hitvallásnak 1616-ban már magyar fordítása volt.