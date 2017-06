Így vészelték át a hőséget a budapestiek

Ma is sokan mentek ki futni a Margit-szigetre a nagy hőség ellenére. És találtunk egy csapatot, akik ma tartották meg első amerikai foci edzésüket. Igaz, ők inkább az árnyékban tették mindezt. Megint mások pedig szándákosan mentek a napra, azért, hogy barnuljanak.

A lakásokban is elviselhetetlen volt a hőség, ezért sokan inkább kimentek a szabadba. Egy fiatal fiú például függőágyában hűsölve nézte laptopján kedvenc filmjét.

Ha nem is annyian, mint egy hűvösebb napon, de ma kora délután is többen futottak a Margit-sziget-i futópályán. Sőt olyannal is találkoztunk, akik fekvőtámaszokat nyomtak, vagy húzódzkodtak.

Egy kocogó férfi azt mondta, őt a nagy hőség sem riasztja el a sportolástól. És azt, hogy a futás előtt jól bemelegít, és sok vizet iszik. Szerinte ilyenkor sem megerőltetőbb a sportolás, mint máskor". Igaz, sokkal veszélyesebb. Ahogy azt korábban az Origo megírta, a mentősök arra figyelmezetnek, hogy senki se terhelje túl magát.

Hogy a mentősök tanácsát fogadták meg, vagy egész egyszerűen nem bírták a meleget, nem lehet tudni, az viszont biztos, hogy a legtöbben azért az árnyékot keresték a Margit-szigeten. Egy nagyobb társaság is a fák alá húzódva játszott amerikai focit.

Egyikük azt mondta, ő rendszeresen űzi ezt a sportot. Ő tanítja társait: a mai volt az első óra.



Megint mások pont a nap miatt mennek a szabadba. Három fiatal lány együtt feküdt ki a szigeten egy nagyobb zöld területre. Azt mondják, 2-3 órát napoznak, közben azonban többször elvonulnak az árnyékba. Ilyenkor másfél liter vizet isznak. Mindig bekenik magukat naptejjel, 50 faktorossal. Ahogy a pónilovak is szeretnek napozni. Rajtuk kívül azonban a többi állat nehezen viseli a nagy meleget a Margitszigeti Vadasparkban.

A nyulak például egész nap az árnyékban fekszenek. A vadasparkban nemrég három gólya születet. Őket a szüleik óvják a naptól: felváltva állnak a kicsik mellé, és szárnyaikat kitárva adnak árnyékot.

A Meteorológiai Szolgálat előrejelzése miatt már korábban újabb egy nappal meghosszabbították a már hat napja kiadott másodfokú hőségriasztást, amely az ország egész területére vonatkozik.

A katasztrófavédők pedig kiadtak egy listát arról, hogy hol lehet olyan helyeket találni, ahol van légkondicionáló.

A locsolóautók 2×12 órás műszak járják az utakat – ezt már Dorogi Gabriella, a közterület fenntartó a szóvivője mondta el az Origónak. Ahogy azt is,

hogy egyetlen nap alatt több, mint 3500 köbméter víz locsolnak szét. Ez másfél, illetve közel két versenymedencényi vizet jelent.

A locsolóautók nappal a lakótelepeket, a sűrűn lakott városrészeket, éjszaka a főutak járják. Napközben ugyanis az aszfalt 60 fokosra is felhevülhet, a locsolással pedig több mint 10 fokkal lehet – ugyancsak ideiglenesen -, de lehűteni. Ezáltal pedig jóval elviselhetőbbé válhat a kánikula.