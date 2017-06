Egyre több politikus és ország ismeri fel az illegális bevándorlás veszélyeit, és változtat álláspontján mondta Bakondi György a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna műsorában. A főtanácsadó hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is mindent megtesz Magyarország és a magyar emberek biztonsága érdekében. A nemzetközi fórumokon is minden lépésével azon van, hogy a döntéshozókat meggyőzze a magyar álláspontról. Nincs olyan nap, hogy ne próbálkoznának embercsempészek, illegális bevándorlók az ország határainál. A román határőrizeti szervek is egyre több ilyen esettel találkoznak. A határokon nagy számban találnak járművekben megbúvó embereket. Az egyik legutóbb feltartóztatott kamionban 93 ember próbált bejutni az egyik határátkelőhelyen mondta el a főtanácsadó.