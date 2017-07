Nem tisztázott, hogy a közvetítőcégekkel utazóknak jár-e kártérítés

Az Origo szerette volna megtudni, hogy jár-e kártérítés azoknak a Green Holidays utazási iroda csődje miatt pórul járt utasoknak, akik valamilyen közvetítő cégen keresztül utaztak Törökországba. Sem a Fővárosi Kormányhivataltól, sem az Uniqa Biztosítótól nem kaptunk egyértelmű választ. Közben a Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) bejelentése kapcsán a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága vizsgálatot indított az indulhatunk.hu weboldalt üzemeltető SzállásOutlet Kft.-vel szemben. Ez az egyik legnagyobb utazásközvetítő cég, amely állítólag jogellenesen értékesítette a Green Holidays útjait.

A MUISZ azért fordult a Fővárosi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósághoz, mert szerintük a Green Holidays Kft egyik legnagyobb utazásközvetítő partnere, az indulhatunk.hu portált is üzemeltető SzállásOutlet Kft. az utazási csomagok részeit jogellenesen, elemekre bontva értékesítette. A most pórul járt utasok sokszor nem is voltak tisztában azzal, hogy a Green Holidays utjára fizettek be.

A MUISZ elnöke, Erdei Bálint szerint azok az utasok, akik az utazásközvetítő SzállásOutlet kft. keresztül utaztak, két különböző céggel szerződtek, ami alkalmas a fogyasztók megtévesztésére. Külön értékesítették nekik a repülőutat és a szállás-ellátást. A SzállásOutlet Kft.-vel szemben a Fővárosi Kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatósága jelenleg azt vizsgálja, hogy a honlapon levő tájékoztatással, illetve azok hiányával folytat, illetve folytatott-e tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot.

Mindenesetre a kft. honlapján már legalább egy hete az áll, hogy országosan mind a 9 irodájuk zárva tart. Az nem derül ki, hogy végleg bezártak vagy csak átmenetileg.

A feltüntetett összes telefonszámuk, vagy kicsöng és nem veszik fel (a tizenötből egy-kettő), vagy ki van kapcsolva. A központi irodaszámon pedig a szokásos "géphang" fogadja a hívót, amely egyre csak azt mondja, hogy „Jelenleg minden ügyintézőnk foglalt, kérjük szíves türelmét.”

A Fővárosi Kormányhivatal tegnap egyeztetett a kialakult helyzetről a Green Holidays pórul járt utasainak kártalanításában illetékes UNIQA Biztosító Zrt. vezetőivel.

Az Origo szerette volna megtudni, hogy azoknak, akik utazásközvetítők révén utaztak Törökországba, jár-e kártérítés, vagy sem. A Fővárosi Kormányhivatal szóvivőjének írásban feltett kérdésünkre a következő választ kaptuk:

"A Green Holidays utazási iroda utasainak kártalanítása kapcsán az Uniqa Biztosító és Budapest Főváros Kormányhivatala között egyeztetésre került sor. A megbeszélésen arról döntöttek, hogy a tények teljes körű feltárása után a kormányhivatal folyamatos konzultációval fogja segíteni azt a folyamatot, amelynek során a Biztosító a jogszabályok adta lehetőségekkel élve kártalanítja az érintett ügyfeleket.

Természetesen megkerestük az UNIQA Biztosító Zrt. kárrendezési vezetőjét is, aki, bár kissé közlékenyebb volt, de egyértelmű választ a fenti kérdésünkre ő sem tudott adni. Vereczki András az Origónak elmondta, hogy jelenleg az utazásszervezéssel kapcsolatos 213/1996-os kormányrendelet mérvadó számukra, amelynek értelmében az adott utazászservező céggel, azaz a Green Holidaysszel elutazottakat illeti meg egyértelműen kártérítés a vagyoni biztosítás keretéig.

Mint megtudtuk, az eddig beérkezett mintegy 3000 kártérítési igényből ennek egyértelműen csak körülbelül 1100-an felelnek meg. Azaz jelenleg csak az biztos, hogy a 3 ezresre becsült kárigények egyharmadát pozitívan bírálják majd el.

Azonban a biztosítási szakember hozzátette, hogy csak az egyeztetések lezárása után, a hétvége felé tudják majd megmondani, hogy ki mindenki kaphatja majd vissza a pénzét a Green Holidays csődje kapcsán. Azt is mondta, hogy több tucat utazásközvetítő cég is érintett lehet az ügyben.

A Green Holidaysnek ugyanakkor 500 millós vagyoni biztosítása volt, amelyből eddig mintegy 100 milliót már kifizetett a biztosító a nem várt szállásköltségekre és a nyaralók hazahozására szolgáló 4 török chartergépért.