Az ajkai Magyar Imre Kórházban folyamatos és zavartalan a betegellátás, egyetlen tervezett CT-vizsgálatot sem mondtak le az intézményben, ahonnan az elavult CT-berendezés miatt ideiglenesen Veszprémbe szállítják vizsgálatra a betegeket - közölte a kórház főigazgatója.

Nagy Zoltán a közleményében azt írta, hogy az ajkai kórház az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság határozata értelmében "a CT berendezés életkora és képminőségi korlátai miatt betegbiztonsági okokból a CT diagnosztikai kivizsgálásra a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba köteles irányítani az ellátandó eseteket".

Hozzátette, hogy a két kórház és az Országos Mentőszolgálat folyamatosan együttműködik annak érdekében, hogy nem csak a tervezett, hanem a sürgős vizsgálatok is késedelem nélkül sorra kerülhessenek. A betegellátás folyamatos és zavartalan, a betegek tervezett vizsgálatait nem mondtuk le és erre a jövőben sem lesz szükség - közölte Nagy Zoltán. A főigazgató arról is tájékoztatott, hogy az ajkai kórház diagnosztikai eszközparkja felülvizsgálatának eredményeként egy új, korszerű CT berendezés beszerzésére tesznek javaslatot.

Dávid Gyula, a veszprémi Csolnoky Ferenc kórház megbízott főigazgatója az MTI-nek elmondta: ideiglenesen - ha szükséges, akár több hónapig is - a veszprémi kórházban végzik el az ajkai és a környező 35 kistelepülésen élő betegek CT-vizsgálatát.

A megnövekedett betegszám miatt a veszprémi kórházban meghosszabbították a CT-műszakokat, illetve kezdetben hétvégén is dolgoztak azért, hogy aki Ajkán már előjegyzésben volt, a megfelelő és tervezett időpontban átessen a vizsgálaton - közölte Dávid Gyula. Az újonnan jelentkezők CT-vizsgálatait hosszabb távon is meg tudják oldani Veszprémben, ahol az elmúlt három hétben is minden vizsgálatot a szükséges időben elvégeztek - tette hozzá a megbízott főigazgató.