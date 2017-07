Tarthatatlan a helyzet a belháború miatt az MSZP-ben

Elege lett az MSZP elnökének a párton belül dúló vitából, és keddre magához rendelte Botka László miniszterelnök-jelöltet, valamint Molnár Zsolt elnökségi tagot - értesült a Népszava. A lap több forrásból is úgy tudja, hogy Molnár Gyula rombolónak és haszontalannak tartja a sajtón keresztül való üzengetést, ami az utóbbi napokban eluralkodott a szocialista párt tagjai között. Azt írják, hogy a pártelnök a párt vezetők és a kormányfő-jelölt megregulázására készül. Az MSZP egyébként sem fényes népszerűségi adatainak csak ártanak az ilyen balhék, ráadásul így képtelenség kormányzóképes erőként fellépni a kampányidőszakban – írta a lap.

Molnár Gyula hétvégén posztolt a Facebook-oldalára is, amelyben a pártelnök egyértelművé tette: a vitákat párton belül kell rendezni, nem pedig a sajtón keresztül. Így fogalmazott:

"Türelmet és nyugalmat kérek mindenkitől! Türelmet a támogatóktól, a lehetséges szövetségesektől és mértékletességet belül! Az ellenfél azt állítja, hogy a meccs már elkezdődött és minden pillanatban eljátssza a gólörömöt, pedig az igazi kihívó (mi) még az öltözőben van."

Azt is írta, hogy ígéri, többet nem hallatszik majd veszekedés az „öltözőből".

Az ügy előzménye, hogy Botka László múlt héten, a 168 órában árulónak nevezte párttársát, Molnár Zsoltot, amiért az a sajtóban megüzent javaslataival és nyilatkozataival – szerinte – szembement az MSZP kongresszusán elfogadott irányvonallal. Molnár Zsolt ezután még inkább ellent mondott a párt programjának.

Molnár Gyula egyébként már a vita első napját nyilatkozott a Népszavának. Azt mondta: „A választási időszakban nincs helye a belső viták nyilvánosság előtti megvívásának, ezért ha szükséges, magam fogom megteremteni a fórumot arra, hogy ezt belül megtegyük." Meg is teremtette, valószínűleg a pártelnöki irodában rendezik a vitát.

Mindezek ellenére az MSZP alelnöke, Ujhelyi István a Klubrádióban azt nyilatkozna még pénteken, hogy Botka újabb „árulók" megnevezésére készül.

A Népszava azt írja, Ujhelyi úgy nyilatkozott: van néhány ember a pártban, aki az elmúlt két hónapban a háttérből, névtelenül nyilatkozva, újságírókat győzködve folyamatosan azon dolgozott, hogy valamilyen érdekből kifolyólag rontsa az MSZP választási esélyeit. Azt is közölte, Botka László a szabadsága után, még a közeljövőben kiáll a nyilvánosság elé, hogy kik és mivel ártottak a pártnak.

Hogy milyen háborús helyzet van az MSZP-ben, mutatja, hogy Molnár Zsolt az egyik, egyébként az ellenzékkel barátságos tévéműsorban

hazugságvizsgáló alkalmazását kérte, hogy bebizonyítsa, ő nem árulója az MSZP-nek.

A lényegi konfliktus, a párton belüli hatalomért való lökdösődésen túl,

Gyurcsány Ferenc.

Botka nem akarja a DK-elnök Gyurcsányt bevenni a baloldali összefogásszerűségbe, Molnár Zsolt meg igen.

Egy baloldali blogon hosszabb interjút adott a Horn-kormány bukott belügyminisztere, egykori SZDSZ-elnök, Kuncze Gábor. Ő is olyan ellenzéki összeborulást akar, amiben Gyurcsány benne van, és emiatt bírálta Botka Lászlót. Vagyis, erősödik a Botka-ellenes hangulat a baloldalon.

Botka egyébként most éppen nyaral. Ezt gyakran szokta, télen is, akkor éppen Mauritiuson volt luxusbúvárkodáson. Feltehetően a Molnár-Botka találkozón szó esik Botka egyéb ügyeiről is. Például, hogy Botka kommunikációs igazgatója (aki egy korábbi nem kifejezetten sikeres újságíró, a Gyurcsány-kormány egyik rádiós vezetője) Molnár Zsolt állítása szerint többmilliós fizetést kap.