Felújítás alatt a váci kórház

160 millió forintos kormányzati segítségből sokkal több mindent tudtak fejleszteni a váci kórházban, mint az korábban várható volt.

A múl év végén a kormány összesen 15 milliárd forintot adott kórházi fejlesztésekre, hogy az intézmények működési költségei csökkentjenek - emlékezett vissza Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára.

A váci kórház három pályázatot is elnyert, ami összesen 105 millió forintot tesz ki.

A fejlesztések keretében napkollektorokat iktattak be a hálózati melegvíz-rendszerbe, korszerűsítették a légtechnikai rendszereket, valamint új műszert szereztek be a központi sterilizálóba. Ezek az újítások pedig maximálisan illeszkednek az intézmény fejlesztési, egészségfejlesztési koncepciójához, amelynek célja a gazdaságos működés hatékonyságának növelése, kiemelt figyelemmel a környezetvédelmi előírásokra.

Sőt, a mostani fejlesztés után egy újabb is elindul, mert a kormány pár hete úgy döntött, hogy plusz 200 millió forintot ad orvosi műszerek vásárlására. A műszerek beszerzése és beszerelése még az idén megtörténik.

Rétvári Bene hangsúlyozta, hogy ez a forrás az Egészséges Budapest program része.