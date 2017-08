Szabadon engedik a macskanyúzókat

Az ügyészség nem indítványozta annak a két férfinak az előzetes letartóztatását, akik a gyanú szerint augusztus 1-jén élve nyúztak meg egy macskát Óbudán. A kínzás miatt elpusztult macska gazdája, Bük Jánosné felháborodott a döntés hallatán.

A rendelkezésre álló adatok, bizonyítékok között mutatkozó ellentmondások miatt a gyanúsítottak előzetes letartóztatásának elrendelésére nem tett az ügyészség indítványt. Az ellentmondások tisztázása a további nyomozás feladata. A gyanúsították tagadják a bűncselekmény elkövetését – közölte a Fővárosi Főügyészség a Lokállal.

Augusztus 1-jén a járókelők jelzése alapján találtak rá állatvédők egy macskára a III. kerületi Szömölnök utcában egy autó alatt, ami két sarokra van az állat eredeti lakóhelyétől.

Az elpusztult macska gazdája felháborodott a döntés hallatán

Bük Jánosné elmesélte, hogy négy éve fogdta be a macskát. Az állat sosem szökött el addig, nem érti, hogy hogyan került ki az udvarból. "Amikor az állatvédők rátaláltak, a fiam kérdezte meg, hogy megvan-e a macskám, de amíg meg nem láttam, addig nem hittem, hogy ő lehetett a megkínzott állat.

Most viszont teljesen felháborodott, hogy kiengedhetik azt a két férfit, akit a rendőrség vasárnap reggel őrizetbe vett az üggyel kapcsolatban.

Miért van az, hogy az igazságszolgáltatás ilyen ügyekben egyáltalán nem hallja meg az áldozatok segélykiáltásait? – háborgott a Lokálnak az állat gazdája.

A tetemet igazságügyi boncolásnak vetik alá

A rendőrség két férfit vett őrizetbe, az állatkínzás gyanúsítottjaiként. A Lokál úgy tudja, azt is vizsgálják, vajon mennyire értett a szakszerű nyúzáshoz az elkövető, mert az állat bőrét úgy kezdte el lefejteni az állatkínzó, hogy azokon a pontokon bontotta meg az irhát, ahol egy vadász vagy állatpreparátor is tenné. A tetemet igazságügyi boncolásnak vetik alá. A lap Információi szerint ez azért is fontos, mert az állatot elkábíthatták, mielőtt kínozni kezdték, ugyanis egyáltalán nem állt ellen akkor sem, amikor az állatvédők megpróbálták befogni.