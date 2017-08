Szegedi lány bulgáriai balesete: minden segítséget megad a külügy

A Külgazdasági-és Külügyminisztérium minden segítséget megad annak a bulgáriai balesetben súlyosan megsérült lánynak a hazaszállításában, aki jelenleg is kómában van. A súlyos baleset helyszínén egyébként már másnap ott volt a magyar konzul és minden balesetben érintettel felvette a kapcsolatot. A balesetben súlyosan megsérült lányt az édesapja szeretné hazahozni, de egyelőre nincsen szállítható állapotban.

A délmagyar.hu számolt be elsőként a szegedi család drámájáról. A 19 éves Vanesszát Bulgáriában érte szörnyű autóbaleset, aminek a következtében kómába került, nem kommunikál. Kétoldali agyi ödémája van, gégemetszést kellett rajta végrehajtani, és két nyaki csigolyája is eltört. Vanessza édesapja és édesanyja azonnal Bulgáriába utazott, azóta is kint vannak.

A család jelenleg annyit tud, hogy Vanesszát csak magánrepülőgéppel lehet hazahozni. A szegedi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet vezetője a szülőktől már tud az esetről és fogadná is a lányt, ám ehhez szüksége lenne az állapotát igazoló papírokra és egy friss CT-re. Azokat azonban a burgaszi kórházból nem küldik, és nem is hajlandók felvenni a kapcsolatot a szegedi professzorral. Ugyanígy az egészségbiztosító sem kapta még meg a szükséges dokumentumokat, a család pedig nem érti, mire várnak.

A tolmácsolásban is segítettek

Megkerestük az üggyel kapcsolatban a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, akik közölték, hogy többször egyeztettek a kórházzal és a főorvossal is. A szófiai külképviselet folyamatosan a hozzátartozók rendelkezésére áll, természetesen a tolmácsolásban is segítettek. A szófiai külképviseletnek azonban arra nincs lehetősége, hogy egy munkatárs folyamatosan a kórházban legyen, de rendszeresen érdeklődtek a lány állapotáról, majd tájékoztatták az édesapát, az időközi zárójelentés szakmai fordíttatását is elvégezték.

A külügyminisztérium közlése szerint a balesetet szenvedett magyar állampolgárok hazaszállítását a sérült biztosítója, illetve EU tagországokon belül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap végzi. A nagykövetség nem kérheti a sérült hazaszállítását, azt csak az itthoni biztosító, a NEA vagy a hozzátartozó kérheti, valamint a kormány nem vállalhatja a hazaszállítást, A burgaszi és a szegedi kórház közti egyeztetést a követség igyekszik segíteni.

Kisebb kockázatot szeretnének

A külügyminisztérium azt is elárulta, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel is egyeztettek, azonban NEA szeretné kivárni azt, hogy a lány szállítása kisebb kockázattal járjon, például már tudjon önállóan lélegezni. Az édesapa azonban mielőbb szeretné hazaszállíttatni lányát, akár instabil állapotban is. A követség a továbbiakban is minden segítséget megad a családnak.

Egyébként a konzul már a balesetet követő nap reggelén ott volt a helyszínen és minden a balesetben érintettel felvette a kapcsolatot. Többek között a balesetben elhunyt személy unokáját személyesen vitte el a várnai reptérre, és reptéri gyermekfelügyelet biztosításával a kislány hazautazott édesanyjához, aki meg is köszönte a hathatós és gyors segítséget – közölte a minisztérium.

Közbelépett a szófiai magyar nagykövet

Az Origo a szófiai magyar nagykövetségről úgy értesült, hogy a nagykövet hétfő reggel beszélt a szegedi professzorral, aki megerősítette, hogy a burgaszi intézménnyel rendkívül nehéz a kapcsolattartás. Ezért a szegedi orvos üzenetet fogalmazott meg a nagykövetségnek, amit hivatalos levél formájában bolgárul hamarosan elküldenek a burgaszi kórházba. Úgy tudjuk, a nagykövetség ezután folyamatos igyekszik nyomon követni a levél sorsát. A szófiai követség azt is kéri nyomatékosan, hogy a burgaszi kórház közvetlenül kommunikáljanak a szegediekkel, mert így semmilyen információ nem veszik el.