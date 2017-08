Pásztor Erzsi elárulta, milyen szerepben játszott volna

Pásztor Erzsi színművész, Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díj és sok-sok színházi, filmes, szinkronszerep jelzi pályafutását. Mellette még több történet, amelyek mögött nem csak a színész, hanem az ember is látszik. A színművésznő a HETI TV Hétórás vendég című műsorában beszélt a pályájáról.

Én mindig azt mondtam, amit az ember nem játszott el, abban nem is tudott megbukni. Fiatalkoromban voltak ilyenek, például több Moliére darabban játszottam volna, Shakespeare darabban nem is szerepeltem soha - mondta a HETI TV-ben Pásztor Ersébet.

"Szerintem ez nem baj, mert helyette játszhattam más darabokban, mint mondjuk a Fizikusokban, és másokban. Ezekben a szerepekben mindig is meg kellett küzdenem, berzenkedtem is miattuk eleget, de ma már tudom, hogy mindez miért volt. Egyszerűen azért, hogy ma jól érezzem magam mindenben, amiben játszom."

Pásztor szerint persze ma már más a helyzet, bejött a szabadúszás, pedig én mindig is szerettem társulathoz tartozni. Igaz, most is tartozom valahova, hiszen ott vannak a barátaim. Ma az a két színház, ahol játszom, úgy érzem, az az otthonom, a Játékszín és a Karinthy Színház. Például Karinthy Marci, aki a főiskola után Pécsre került, ott ismerkedtünk meg, azóta is folyamatosan foglalkoztat, mi azóta is barátok vagyunk.

