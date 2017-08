Magyarországra is szállítottak szennyezett német tojást

Egy magyar vállalkozáshoz is szállítottak fipronillal szennyezett tojást tartalmazó élelmiszert Németországból - jelentette be honlapján a NÉBIH. Egy német és három lengyel tojásszállítmányban is találtak fipronilt. A NÉBIH továbbra is azt javasolja, hogy a szennyezési botrány lezárultáig mindenki részesítse előnyben a kiváló minőségű magyar tojás, valamint tojás tartalmú termékek fogyasztását.