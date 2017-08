Kálmán Olga a Jobbik szóvivőjének szegődött Simicska tévéjében

Megdöbbentő jelenetnek lehettek tanúi a nézők Simicska Lajos tévéjében. Kálmán Olga élő adásban védte meg vehemensen Staudt Gábor jobbikos politikust és Vona Gábort saját kollégájával szemben. A kirohanás előzménye, hogy Szőllősi Györgyi egy kérdésétől Staudt Gábor, a Jobbik egyik képviselője alaposan zavarba jött, érdemi válasz helyett sértegetni kezdte a műsorvezetőt és zavarodottan próbálta elkerülni a választ. A műsorvezető Vona Gábort idézve arra kérdezett rá, Staudt szerint elnézést kell-e kérniük a zsidóktól és a cigányoktól. Simicska Lajos tévéjében azonban a Jobbikot nem lehet bántani, így nem sokkal később Kálmán Olga kétségbeesetten próbálta menteni a menthetőt. Megpróbálta megválaszolni a kérdést, amit Staudt nem tudott.

A Jobbik frakcióvezető-helyettese, Staudt Gábor volt a vendége a Hír TV hétfői Newsroom című műsorának. Szőllősi Györgyi műsorvezető Vona Gábor minapi ATV-s nyilatkozatát idézte, amelyben a Jobbik elnöke azt mondta, hajlandóak elnézést kérni a zsidóktól és cigányoktól, ha esetleg megbántották őket az elmúlt években. Hozzá kell tenni, hogy Jobbik folyamatosan antiszemita és rasszista botrányoktól hangos, a hazug álbalodali átváltozási kísérletek ellenére most is ez a párt fő ideológiája. A riporter ennek kapcsán azt kérdezte Staudttól, hogy szerinte is elnézést kell-e kérnie a Jobbiknak. Staudt erre láthatóan teljesen lefagyott, majd így felelt: "Most tehát nem értem. Mi a kérdés? Vona Gábor elmondott egy nyilatkozatot. Ezt szerintem mindenki megértette".

Staudt: Nem vagyok Vona szóvivője

Erre Szőllősi Györgyi megismételte a kérdést, majd hozzáfűzte: „Egyetért Vona Gáborral?" Staudt ez utóbbira igennel felelt. Viszont Szőllősi Györgyi nem hagyta annyiban a dolgot, és azt firtatta, hogy a pártban hogyan értékelik a pártelnöki nyilatkozatot. Staudt továbbra is zavarodottan és értetlenkedve visszakérdezett: „Már micsodát?" Mire a műsorvezető kisegítette: Vona Gábor mondatait a bocsánatkérésről. Staudt erre megint csak tereléssel és értetlenkedéssel válaszolt:

"Most olvastam, mivel itt, ugye, elhívtak ebbe az adásba, és mondták, hogy lesz erről szó. Vona Gábort el kell hívni – én leginkább szakpolitikákat viszek. Hogy ha ő úgy érzi, hogy valamiért bocsánatot kell kérni, akkor ő el fogja mondani, ki fogja fejteni.Nem vagyok a szóvivője. Nem az én tisztem, hogy az ő fejébe lássak. (...) Kérdezzék meg tőle."

Sértegetések és személyeskedések

A műsorvezető ezután megismételte, hogy Staudt véleményére lenne kíváncsi (hiszen Vonáét már ismerjük). Erre Staudt tovább fokozta a zavarodott és kínos értetlenkedést. Láthatóan nem volt hajlandó minimálisan sem elhatárolódni a Jobbik rasszizmusától és antiszemitizmusától, és nyilván úgy gondolta, Simicska Lajos tévéjében ő határozza meg, miről hajlandó beszélni. Dühében elkezdte sértegetni a műsorvezetőt:

"Most szerintem önök rombolják a műsor minőségét, hogy ilyen húzdmeg, ereszdmegekkel... " (hogy ez mit jelent, nem egészen világos) "Ez szakmailag egy nagyon gyenge kérdés volt, ne haragudjon." Majd, amikor Szőllősi Györgyi még egyszer feltette a kérdést, így próbált vicceskedni: "Rászóltak a fülére, hogy kérdezze meg újra?"

Kálmán Olga szerint rossz volt a kérdés

A beszélgetés nem múlt el nyom nélkül, mivel ezután Török Gábor politológus volt Kálmán Olga többszörösen megbukott műsorának a vendége. Török hozta szóba a dolgot, és a Jobbik néppártosodása kapcsán elmondta, hogy egy ilyen mértékű átalakulás először problémékat okoz. Török szerint Staudt szereplése is jó példa arra, hogy az egységes politikai kommunikációban a Jobbiknál lehetnek problémák.

Kálmán Olga erre indulatosan és zavarosan védeni kezdte Vonát és Staudtot: „Egyébként ez a Vona Gábor bocsánatot kért a cigányoktól ez így ilyen formában nem igaz. Arra a kérdésre, hogy ő beszélt-e máshogy és egész pártja a romákról és a zsidókról is, és erre Vona Gábor azt mondja, hogy soha nem akartunk senkit megsérteni, és bárki, aki úgy érzi, hogy a Jobbik megsértette, akkor hajlandó vagyok bocsánatot kérni. Ez a mondat tök más, mint, ha azt mondta volna Vona Gábor, hogy én vagyok a Jobbik elnöke és ezennel bocsánatot kérek minden párttagom nevében a magyarországi cigányoktól."

A kijelentés egyértelműen Szöllősinek szólt, aki azt próbálta meg kihúzni Staudtból, hogy a korábbi rasszista és antiszemita nyilatkozatok miatt bocsánatot kell-e kérnie a pártnak. Nyilvánvaló, hogy Simicska tévéjében nem lehet a hazug, álbaloldali fordulattal kísérletező Jobbik egyetlen képviselőjét sem szembesíteni a párt rasszizmusával.

Staudtot másodszorra már nem erről kérdezték

Azon, hogy Kálmán Olga menteni próbálja Staudt korábbi szereplését, még a Jobbikkal meglehetősen jó kapcsolatban lévő Török Gábor is meglepődött. A műsorvezető kirohanása után azt mondta, hogy teljesen természetes, hogy a politikai ellenfél átértelmezi a dolgokat, a műsorvezető pedig megkérdezi a politikus véleményét. Mire Kálmán Olga csak annyit mondott, hogy ebbe láthatóan jól bele is kavarodtak, mint kismacska a gombolyagba.

Staudt egyébként szerdán megint vendég volt Simicska Lajos tévéjében (talán kiengesztelésül), de botrányos szerepléséről itt már nem volt szó,

nem követték el azt a hibát, hogy ne arról beszélhessen, amiről akar.