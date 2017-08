Debrecenben tanácskoznak a határon túli zsidó szervezetek

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke az immár tizennyolcadik alkalommal megrendezendő határontúli zsidó szervezetek konferenciájáról beszélt a Heti Tv Pirkadat című magazinműsorában

Nagyon sok magyarországi és határontúli zsidó szervezet, hitközség jön el idén is, a hazaiak közül itt lesznek Nyíregyházáról, Budapestről, de az ország másik végéből, Zalaegerszegről is. A határontúli városok közül érdemes megemlíteni Kolozsvárt, Szatmárnémetit, Nagyváradot, Kassát és még sorolhatnám. Idén lesznek új vendégeink is, akik Máramarosszigetről jönnek - mondta Horovitz Tamás.

Szólt arról is, hogy számukra nagyon fontos, hogy a magyar kormány támogatja az építészeti örökségeknek a megőrzését, megújítását, ennek egyik nagyon szép példája a szabadkai zsinagóga, ami már részben megújításra került, de például nagyváradi hittestvéreik is kapnak támogatást, abban is bíznak, hogy ez a jövőben folytatódni fog, akár a határontúli temetők megújítása kapcsán.

Horovitz elmondta, a mostani konferencia címe az lesz, hogy Vallási és társadalmi együttműködés a Kárpát-medencében. Szerinte ez az a téma, amiről sokat és sokszor kell beszélni, így a zsidóság tekintetében, hogy miként is tudunk mi jobban együttműködni, határon innen és túl. "Fontos az együttműködés más társegyházakkal is, erről is kell beszélni, Debrecen már ebből a szempontból is fontos helyszín, hiszen itt három püspökség működik, de itt van a legnagyobb vidéki hitközség. Azt mindenképpen meg kell jegyezzem, példaértékű az egyházak közötti együttműködés."

A teljes beszélgetét itt olvashatják.