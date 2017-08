Biztonságos lesz az augusztus 20-i ünnepség

Fegyveres- és ejtőernyős bemutató, vízi- és légi parádé, katonai díszszemle, a honvédtisztek ünnepélyes eskütétele, katonai repülési program, hadi- és személyhajók bemutatója - többek között ilyen programokkal készülnek augusztus 20-án a fővárosban. Az államalapítás és az államalapító Szent István ünnepén idén is az egyik fő szempont a szórakoztatás mellett a rendezvényre kilátogatók biztonsága. A balesetek és károk megelőzésére készültek az elmúlt napokban különböző szervezetek. Ez nemcsak a fővárost, hanem a vidéki helyszíneket is érinti.

Az augusztus 20-i rendezvényt idén először a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezi. A Minisztérium, a TEK, az ORFK és a katasztrófavédelem munkatársai együttes erővel készültek az idei augusztus 20-i ünnepségre. Az előkészületekről és a rendezvények biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs munkájáról ma délután tartottak sajtótájékoztatót a Budapesti Rendőr-főkapitányság épületében.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, az operatív törzs vezetője nyitotta meg a sajtótájékoztatót:

Megkezdődtek az államalapítási ünnepek. A nemzeti ünnepségsorozattal Magyarországon közel 500 rendezvény lesz. Sok helyen, a Kárpát-medencében is szeretnénk az Önök figyelmét felhívni arra, hogy a héten elfogadta az Operatív Törzs azt a biztonságtervet, amelynek alapján készültünk az augusztus 20-i fővárosi ünnepségre.”

Az államtitkár azt is elmondta, hogy az Operatív Törzs ma reggel műszaki főpróbát tartott, melyben a különböző irányítási pontok közötti kapcsolatokat is ellenőrizték.

A próbán mindent a legnagyobb rendben találtak.

„Az elmúlt időszakban beépítettük a biztonsági tervbe azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek a biztonsággal, illetve az események lebonyolításával kapcsolatosak. A magyar kormány, az operatív törzs mindent megtesz azért, hogy a magyar emberek augusztus 20-át méltó módon, biztonságos körülmények között ünnepeljék.”

Kara Ákos arról is beszélt, hogy három ok lehet, ami a tűzijáték ideje alatt beavatkozásra adhat okot:

ha a kilövési pontnál történik valami rendellenesség,

vagy a két rakparton (a Margit híd és a Lánchíd közötti részen), ahol az ünneplő tömeg az esti tűzijátékot nézi,

illetve egy esetleges vihar. Piros és narancssárga riasztás, valamint erős szél esetén

Ám úgy néz ki, egyelőre nem kell aggódni, hogy vihar lesz augusztus 20-án este. A holnapi várható időjárásról az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa, Pátkai Zsolt számolt be:

„A hétvégi időjárást egy hidegfront határozza meg, ami elsőként a Dunántúl területét éri el csapadékkal és erős széllel. Ez a front a főváros térségét az éjszaka során éri el, ahol lelassul. A holnapi nap folyamán elsősorban a nap első felében és a kora délutáni órákban esőre, záporesőre lehet számítani.”

Azt is hozzátette, hogy

heves zivatarok a jelenlegi helyzetben nem várhatóak.

A tűzijáték idejére csapadék már nem várható.” - jelentette ki Pátkai Zsolt.

A szél viszont felélénkülhet: délután 40-50 km/h-ás széllökések is lehetnek. Viszont ez estére lecsendesedik.

A sajtótájékoztatón az Országos Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője, Lakatos Tibor is megszólalt:

Magyarországon az augusztus 20-i ünnepséghez kapcsolódóan közel 500 rendezvényt fognak tartani. Ezeken a rendezvényeken a rendőrség munkatársai jelen lesznek és a szükséges mértékben biztosítani fogják azokat. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Terrorelhárítási Központtal közösen végezte a szükséges kockázatelemzéseket.”

Ezeknek az elemzéseknek az eredményeképpen határozták meg, hogy milyen módon, milyen erőkkel biztosítják az egyes rendezvényeket - tette hozzá a közrendvédelmi főosztályvezető.

„Az ünnepre kilátogatók találkozhatnak olyan biztonsági elemekkel és olyan intézkedésekkel, amelyek kifejezetten azt a célt szolgálják, hogy a rendezvényeken résztvevők biztonságát, testi épségét megóvjuk, valamint megelőzzük az esetleges jogsértő cselekedeteket.”

Hozzátette: mind az Országos Rendőr-főkapitányságon, mind a megyei rendőrkapitányságokon, valamint a Budapesti Rendőr-főkapitányságon működni fognak helyi operatív törzsek, amelyeknek az a feladata, hogy a beérkező információkat elemezzék, és a biztosítási feladatokat végrehajtsák, szükség esetén pedig módosítsanak azon.

Az ORKF szóvivője azt is hangsúlyozta, hogy

a biztosítási tervnek az esetleges terrortámadások kivédése is része.

Éppen ezért már most is forgalomkorlátozások vannak, meggátolva, hogy autókkal be lehessen hajtani egyes helyszínekre. A tűzijáték idején pedig a rendőrautók is ezt a célt fogják szolgálni. A forgalomkorlátozásokról a police.hu oldalán tájékozódhatnak.

A Terrorelhárítási Központ szóvivője, Jasenszky Nándor az elmúlt napok terrorcselekményeiről beszélt.

Elmondta: a TEK felderítő és műszaki állományának emberei egyes helyeken civil ruhában lesznek jelen. De egy külön törzset is működtet a szervezet, melyet a TEK főigazgatója, Hajdu János vezet majd.

A rendőri- és a terrorelhárítási intézkedések mellett a katasztrófavédelem emberei is nagy erőkkel vesznek részt az augusztus 20-i ünnepségen.

Ennek csúcspontja a tűzijáték lesz, melynek biztosítása érdekében a fővárosi tűzoltók közül 70-en vettek részt a helyszínbiztosításban, 16 gépjárművel” - nyilatkozta Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Hozzátette, hogy

a Duna érintett szakaszán három rohamcsónak és a Szent Flórián tűzoltóhajó is készenlétben fog állni arra az esetre, ha mentésre lenne szükség.

A katasztrófavédelem munkatársai arra is felkészülnek, ha a tűzijátékból lehulló részek tüzet okoznának.

Így biztosított azoknak az épületeknek a védelme, amik a rakparton találhatóak, illetve az Országház is”- mondta Hajdu Márton.

A sajtótájékoztató végén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára kiemelte, hogy vasárnap reggel ülésezik még az operatív törzs, de szükség esetén többször is.

Az egész napos rendezvényen a Petőfi Rádió élő közvetítése a rakpartokon kihangosítókon keresztül is segíti majd a lakosság tájékoztatását.