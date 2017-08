A Liberálisok a nemzetbiztonsági bizottság elé vinnék a Jobbik ügyeit, Fodor Gábor pártja azt vizsgáltatná ki, hogy Vonáéknak milyen kapcsolatai vannak a nemzetközi szélsőséges mozgalmakkal, és hogy milyen anyagi forrásokkal rendelkeznek. Az ügy előzménye, hogy a Tv2 Tények műsora a napokban kiderítette: a Jobbik szorosan kötődik egy horvát náci politikushoz és mozgalomhoz.

A Magyar Liberális Párt arra kéri a nemzetbiztonsági bizottságot, hogy térképezzék fel a Jobbik és a radikális nemzetközi szervezetek egymáshoz való viszonyát - írja az MTI. Fodor Gábor pártja egyúttal azt is kivizsgáltatná, hogy

a Jobbiknak és a Magyarországon is jelen lévő szélsőjobboldali szervezeteknek honnan van pénze, milyen anyagi forrásokra támaszkodnak.

Sermer Ádám, a Liberálisok elnökhelyettese indoklásként azt mondta, egyre tisztábban látszik, hogy Magyarországon "nagyon jól érzik magukat" szélsőséges nemzetközi radikális szervezetek és személyek. Úgy fogalmazott, hogy ugyan

a Jobbik kommunikációs szinten megpróbál valamiféle néppártosodást hazudni a magyar társadalomnak, de eközben jobbikosok időnként nyíltan, időnként burkoltan együtt szerepelnek Magyarországon megjelenő radikális szervezetekkel vagy személyekkel. Sermer Ádám tarthatatlannak nevezte, hogy az EU-n belül mintha Magyarország és Budapest lenne a szélsőjobboldali, radikális szervezetek "második otthona". Szerinte éppen ezért indokolt, hogy

a nemzetbiztonsági bizottságnak feltérképeznie a szélsőséges szervezetek és a Jobbik forrásait.

A horvát széljobb esete a Jobbikkal

Mint ahogy azt az Origo is megírta a napokban, a TV2 Tények tudósítása szerint a Horvát Tiszta Jogpárt korábbi politikusa, Frano Cirko is támogatja a Jobbik bérekkel kapcsolatos európai kezdeményezését. A műsor hétfőn arról számolt be, hogy a horvát szélsőséges poltikus Toroczkai Lászlóval, a Jobbik alelnökével és Vona Gábor pártelnökkel is fotózkodott. Frano Cirko kétes hírű szereplője a horvát belpolitikának,

sokszor használ náci karlendítést, illetve jelképeket

és gyakran jelenik meg a horvát nacionalista Ante Gotovinát ábrázoló pólóban.