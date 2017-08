Heteken át törte magát a Momentum Mozgalom, hogy sikeres provokációt tudjon bemutatni Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfői budapesti látogatásakor. A program egy részét előre bejelentették a velük szimpatizáló médiában, de a legfontosabb elemét mindvégig titokban tartották: a csúcspontot az Arénába szervezték, hogy Putyin előtt parádézhassanak. F. Győrék valódi kémfilmben érezhették magukat, aprólékosan folyt az aknamunka, és csak a kiválasztottak tudtak előzetesen arról, mire készül a legújabb törpepárt. Hiába, a bevetés előtti napon már látszott, hogy a kivitelezés totális csőd, csakhogy addigra már nem volt visszaút, mert időközben odatrombitálták a rájuk kíváncsi nyugati sajtót. Az Origóhoz kiszivárogtak a „P-akció” részletei, ezekből pedig kiderül, hogy bár az Index-444-24 tengely szerint a Momentum fantasztikus tettet hajtott végre, valójában - csúnya kifejezéssel - önmagát lőtte tökön.

Múlt hét szerdán 19 órai kezdéssel eligazításra hívta Zaránd Péter a Momentum Mozgalom (MoMo) aktivistáit a Rózsa utca 22. szám alá. A hökös pénzekből „saját lábra álló”, jelenleg a MoMo országos kommunikációjának atyaúristene és más „fejesek” a néhány nappal később Budapestre látogató orosz elnök ellen beharangozott demonstráció ügyében tartottak fejtágítást a párt fővárosi bázisán. A találkozó egy része zártkörű volt, azon csak a beavatottak vehettek részt.

A titkolózást az magyarázta, hogy a Momentum elnöksége egy szuper dobással is készült Putyin ellen, amelyet az utolsó utáni pillanatig szerettek volna a színfalak mögött tartani.

Ez volt az oka annak, hogy bár a hétfői megmozdulásuk programját jó előre nyilvánosságra hozták az irántuk totálisan elfogult ellenzéki propagandamédiában, a „P-akcióra” keresztelt műveletet még előlük is elhallgatták. A történtek fényében - hétfőn ugye kiderült, hogy a titkos és egyben extrakínos művelet annyiban merült ki, hogy kilenc, kissé zavart momós aktivista a dzsúdóvébé helyszínén, az Arénában putyinos maszkban artikulálatlanul üvöltözött - annyi nyugodtan leszögezhető, hogy F. Győr Andrásék szánalmasan túllihegték a dolgot, és egyáltalán nem valami kémfilmbe csöppentek, hanem legfeljebb egy zs-kategóriás vígjátékba.

Az Origóhoz kiszivárogtak a szervezés részletei, így most el tudjuk mesélni, mi vezetett a teljes leégéshez.

Belső ellenállás

A Zaránd-féle felvilágosító alkalom visszafelé sülhetett el, legalábbis komoly zavarokat okozott a momentumos fejekben. Még aznap este ugyanis a párt zárt Facebook-csoportjába felkerült egy bejegyzés az egyik tagtól, aki érezhetően összecsinálta magát, és közölte, hogy az elhangzottak fényében „nagyon-nagyon neccesnek” érzi a Putyin elleni performanszt.

Előre megszervezetten, csoportosan bejutva egy sporteseményre, ahol a sportszerető közönséget megzavarva készül a csapat az akcióra. Túl sok problémát és nehézséget fog generálni, az aktivistáink indokolatlan veszélyeztetéséről nem is beszélve.”

Azt is írta, hogy a performansz kontrahatásának „beláthatatlan következményei lesznek” mind a jobboldali, mind a MoMo-val szimpatizáló médiában, ráadásul a választók körében is. Végül pedig bejelentette, hogy nem fog részt venni a műveletben. A poszt csupán perceket élt meg a párt belső kommunikációs felületén, azt szinte azonnal törölte a Momentum vezetősége. Szerencsére még idejében sikerült lementeni, amelyet aztán eljuttattak a szerkesztőségünkbe.

A hozzászólásból azt is megtudhattuk, hogy összesen 23 kiválasztott momóst jelöltek ki a súlyos szerepzavarral küszködő F. Győrék, hogy megmutassák az orosz elnöknek, ki a főnök.

Valaki segítsen

Hiába a facebookos cenzúra, a MoMo elnöksége már nem tudta megakadályozni, hogy léket kapjon a „P-akció”, amelyet a hétfői nap koronaékszerének szántak. Vasárnap délutánig oda jutott az ügy, hogy csökkentették az elitcsapat létszámát 20 főre, de még így is

csupán 9-en adták be a derekukat, hogy végrehajtsák a mesteri tervet.

Teljesen érthetetlennek tűnt, hogy az egyértelműen bukásszagú és egyébként is teljesen értelmetlen bevetést ilyen gyér érdeklődés mellett miért nem fújják le, egészen addig, amikor meg nem jelent Dániel T. Berg, a Soros-egyetem melletti tüntetések zavaros hátterű szónokának kétségbeesett felhívása a Momentum belső levelezésében. Ezzel egyúttal azt is bizonyítva, hogy az amerikai-magyar állampolgárságú Berg elég mélyen be van kötve a pártba. (Alább az eredeti levél, mindösszesen a helyesírási hibákat javítottuk a gördülékenyebb olvasás érdekében.)

„Sziasztok! Mint valószínűleg már hallottátok, egész napos akciósorozattal készülünk Vlagyimir Putyin látogatására. Jelenleg majdnem minden akcióhoz megvan a kellő mennyiségű ember, nagyon köszönjük az eddigi lelkesedést! Viszont az egyik legambiciózusabb projektünkhöz még csak 9 ember van a szükséges 20-ból, szóval még keresünk 11 elszánt Momóst, akik hajlandóak lennének részt venni a holnapi az akcióban.”

Figyelem, most jön a lényeg, Berg ugyanis így folytatja:

„Nagyon sok újságíró, köztük a nemzetközi sajtó képviselői is jelezték, hogy érdekli őket a dolog. Jelenleg úgy néz ki, hogy az Euronews, a Reuters, The Guardian, és több másik orgánum is követni fog minket a nap folyamán. Ezért nagyon fontos, hogy a Momentum jól legyen reprezentálva ezen az akción is. Jelentkezni az alábbi linken tudtok, a részletekkel kapcsolatban pedig Zaránd Pétertől tudtok kérdezni. Köszönjük előre is a jelentkezéseket, a ti segítségetekkel a holnapi egy nagyon ütős nap lesz.

Ne hagyjuk, hogy Putyin nevessen a végén!”

Vagyis az történt, hogy a kamerafüggő és szereplési kényszerben szenvedő Momentum jó előre odacsődítette a nyugat média nagyágyúit, meg a hazai sajtó velük összejátszó részét, hogy a budapesti cselgáncsvébéről elrabolják a fókuszt, és helyette a provokációjukról szóljanak a híradások.

Jó példája ez annak, hogy hogyan kacsint össze a magától értetődően természetesen mindig hiteles, objektív és pártatlan, az igazságért önzetlenül harcoló média a számára szimpatikus politikai erőkkel, majd hogyan tálalja a megrendezett eseményeket úgy a nyilvánosságban, mintha spontán történésekről lenne szó. Mindenestre a MoMo számára nem volt visszaút, az akciót Putyin ellen akárhogyan is, de meg kellett csinálni, hacsak nem akartak nevetségessé válni. Ez utóbbit persze így se tudták elkerülni: az óriási szervezés eredménye végül az lett, hogy egy 12 ezres csarnokban 9 momentumos, Putyintól tisztes, valójában észrevehetetlen távolságban ordibált. Gond egy szál se, hiszen az Index-444-24 világában ilyen formájában is címlapot ért a kivitelezés.

A valósággal az a baj

A rendkívül kínos produkciót látva a Momentum tagságának nagy része döbbenten állt a történtek előtt, pláne, hogy akkora volt a hírzárlat és a titkolózás az akciót megelőzően, hogy ebből fakadóan mindenki arra számított, hogy valami egészen kivételes fog következni. A csalódott reakciók viszont egyáltalán nem zavarták F. Győr András „pártelnököt” abban, hogy olyan dicshimnuszt zengjen az elnökség munkájáról, hogy az meghalad minden eddig tapasztalt alternatív valóságot.

Az elnöki ömlengésről szintén egy „elfogott” levélből tudunk, amelyet maga F. Győr jegyez.

Azzal kezdi, hogy „a vérprofi, innovatív augusztus 20. után augusztus 28-a a Momentum nyersebb, mozgalmibb arcát mutatta meg.”

A két napban közös, hogy mindkettőt a Momentum uralta. És ez akárhonnan is nézem, cselekvés, erő, siker.

Ez tényleg nem vicc, sőt a MoMo elnöke az utolsó lábát is kirúgja a realitásnak, amikor azt írja, hogy „a Sportarénában hidegvérrel, Putyin szemét kiszúrva üzenték meg: nincs felettünk hatalmad, nem félünk tőled.” A Momentum sztárként viselkedő főnöke nem szégyellős, azt is leírja, hogy Putyin látogatásának napján mégiscsak az volt a legfontosabb, hogy

a média nagyon szerette a Momentumot,

így sok százezer ember egy „szépen megkomponált, több felvonásos mozgalmi darabot láthatott a MoMo előadásában.” Kétség kívül a legviccesebb része az e-mailnek, hogy a pátoszban dagonyázó F. Győrnek van bőr a képén azzal zárni a sorait, hogy azért is szereti a MoMo-t, mert „piszok önkritikusak vagyunk, és csak a legeslegjobbal elégedünk meg”, majd azzal köszön el, hogy:

Tartsuk a sort, pozitívan vágtassunk előre!”

Nos, a magunk részéről ehhez sok szerencsét, és további jó celebeskedést kívánunk a Momentum aranyifjainak! Segítségként pedig innen üzenjük, hogy amennyiben önmérséklet helyett ezúttal is rárontanának az Origo szerkesztőségére, a cikk szerzője jobb kéz felé, rögtön a kékre festett oszlop mellett ül.