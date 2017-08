Előzetesben marad a tatabányai kettős gyilkos

November 3-ig meghosszabbította a bíróság annak a 15 éves fiúnak az előzetes letartóztatását, aki április 30-án megölt két férfit Tatabányán. A nyomozás október 30-ig tart.

Ahogy azt az Origo is megírta, április 30-án

két férfi holttestét találták Tatabánya utcáin.

Az egyiket a Győri úton, a másodikat a Reguly Antal téren. A 44, illetve 56 éves férfi gyilkosság áldozataivá váltak. Olyan súlyosan megverték mindkét férfit, hogy a helyszínen belehaltak a sérüléseikbe.

Két nap múlva egy helyi, 15 éves fiút helyeztek előzetes letartóztatásba. A kamasz fiú beismerő vallomást tett.

A fiúról a városlakók azt állították akkor, hogy nem meglepő, hogy embert ölt, és hogy rendszeresen fogyasztott drogot. Azt is mondják, hogy szerintük nem egyedül gyilkolt

A fiatalok Tatabányán nem tudnak mit kezdeni a szabadidejükkel, ezért bandáznak az utcákon, és beleviszik egymást a rosszba

- mondja két helyi férfi.

Több iskolából is eltanácsolták a fiút. Az iskola igazgatója, ahonnan utoljára kirúgták ezt nyilatkozta:

Rossz gyerek volt, nem véletlenül tanácsolták el az előző iskolájából. Sűrűn lógott, és másokat is rávett, hogy tartsanak vele Hozátette azt is, hogy a fiú többször is felgyújtott kisebb tárgyakat az órán, majd letagadta.

A szomszédai viszont mintagyerekként ismerték a kettős gyilkossággal vádolt fiút.

Nagyon rendes fiú, senki sem tudja elképzelni, hogy ő tette volna. Hozzánk is mindig lejött köszönni, általában a szemetet is ő vitte ki nekünk - mondta akkor egy nő, aki abban a házban lakik, ahol a kamasz fiú is.



Azt is mondták a szomszédok, hogy biztosan nem drogozott a fiú, hiszen a napi megélhetés is gondott okozott a családnak. A fiút és testvérét egyedül nevelte az anyjuk egy másfél szobás lakásban.

A folyamatban lévő ügyben a járásbíróság november 3-ig meghosszabbította a fiú előzetes letartóztatását.

Az ügyészség és a bíróság szerint is fennáll a veszélye, hogy ha szabadlábra kerülne a tatabányai kamasz, megszökne vagy elrejtőzne, ezért indokoltnak tartják a legsúlyosabb kényszerintézkedés meghosszabbítását.

A nyomozás most is zajlik, határideje október 30.