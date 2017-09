Minden, amit Ahmed H.-ról, a röszkei terrorista migránsról tudni kell

A Kúriához fordult Polt Péter legfőbb ügyész, hogy mondja ki, a másodfokú bíróság törvénysértő módon döntést hozott a terrorcselekménnyel vádolt szír férfi, Ahmed H. ügyében. Ahmed H. aktívan részt vett abban az összecsapásban, ami az erőszakos migránsok és a magyar rendőrök között alakult ki a röszkei határátkelőnél még 2015 szeptemberében. A szír férfinek egyébként (legalább) 7 útlevele volt, de a ciprusi állampolgárságot nem kapta meg, mivel valamilyen bűncselekményt követett el.

Jogorvoslatért a Kúriához fordult Polt Péter legfőbb ügyész, amiért a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte a röszkei közúti átkelőnél 2015 őszén történt tömegzavargás ügyében első fokon terrorcselekmény bűntette miatt elmarasztalt Ahmed H. ítéletét. A Legfőbb Ügyészség szerint a táblabíróság törvénysértő döntést hozott a szír férfi ügyében, amikor új eljárás lefolytatására kötelezte az elsőfokú bíróságot, mivel a végzés indokaként megjelölt hiányosságok pótolhatók lettek volna a másodfokú eljárásban. Ezért Polt Péter azt kérte a Kúriától: állapítsa meg, hogy a táblabíróság a büntetőeljárási szabályok megsértésével helyezte hatályon kívül az ítéletet.

Az ügy háttere, hogy a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kihirdetését követően, 2015. szeptember 16-án több száz migráns gyülekezett a Röszke-Horgos közúti határátkelőhely szerb oldalán. A Magyarországra belépni akaró, kezdetben békés tömeg idővel agresszívvá vált, a kerítést ki akarták dönteni, majd néhányan kövekkel dobálták meg a magyar oldalon felsorakozott rendőröket. Az összecsapásokban több rendőr megsérült.

Az elsőfokú ítélet szerint Ahmed H. a kordon bedöntésével, az egyenruhások megtámadásával fenyegetőzött. A szír férfi megafonnal beszélt a tömeghez, legalább háromszor ő is megdobálta a rendőröket, majd az átkelőt lezáró kapu kinyitását követően illegálisan magyar területre lépett. A férfi röviddel később visszatért a szerb oldalra és csak néhány nappal később Győrben, a vasútállomáson vették őrizetbe, elfogásakor több útlevél is volt nála. Ekkor derült ki, hogy a szíriai származású férfinak ciprusi okmányai vannak, már egy évtizede a szigetországban él, és egy ottani nőt vett feleségül.

A férfinál elfogásakor hét különböző útlevelet találtak. Mindben volt érvényes schengeni vízum. Ehhez képest is érthetetlen volt, miért illegálisan lépett Magyarország területére. És az is, hogyan szerzett hét különböző hamis útlevélbe schengeni vízumot. Ahmed H.-ról hamar kiderült az is, hogy egyáltalán nem szegény ember. Vállalkozása van Cipruson, több autója és halászhajója is. Bár ciprusi nőt vett feleségül, állampolgársági kérelmét elutasították a ciprusi hatóságok, ami pedig arra utal, hogy valamikor korábban bűncselekményt követett el.

A per feladata kideríteni, hogy milyen kapcsolat van Ahmed H. és a képeken piros hátizsákban látható férfi között, aki Jaszír néven bemutatkozott be Tímea Beck szlovák újságírónőnek.

Iszlamista tagság

Ahmed H. a Tabligh Dzsamaat nevezetű iszlamista szervezet tagja, ami terroristák fedőszervként használnak, ennek berkein belül húzzák meg magukat. A Tabligh Dzsamaatot a Stratfor biztonságpolitikai elemzőintézet tanulmánya egy kisebb közösségeken alapuló, központi irányítás nélküli muszlim szervezetként írja le. Pontosan az irányítás nélküliség teszi lehetővé, hogy a terroristák könnyedén beépüljenek közéjük. Erre a legjobb példa volt a 2005-ös londoni merénylet volt. Akkor kiderült, hogy két elkövető egészen 2001-ig volt a szervezet tagja.

A Szegedi Törvényszék első fokon Ahmed H-t bűnösnek mondta ki terrorcselekmény és határzár tiltott átlépése bűntettében, ezért 10 év fegyházbüntetésre ítélte, és végleg kiutasította Magyarországról. Másodfokon azonban a Szegedi Ítélőtábla hatályon kívül helyezte Ahmed H. elsőfokú ítéletét, és új eljárásra kötelezte a Szegedi Törvényszéket. A röszkei zavargások egyik irányítójaként ismertté vált

szír férfi védője egyébként Bárándy Péter volt szocialista igazságügyi miniszter. A táblabíróság azt is előírta, hogy a törvényszéken a megismételt eljárásban egy másik bírói tanácsnak kell ítélkeznie. Ahmed H. azonban előzetes letartóztatásban maradt.

Az ítélethirdetés előtt, az utolsó szó jogán Ahmed H. elutasította a terrorcselekmény vádját. Meglehetősen életszerűtlen magyarázattal állt elő: azt mondta, egy pakisztáni vagy afgán férfi elvette tőle a megafont, és az édesanyját kezdte szidni, ezért mérgében őt, nem pedig a rendőröket kezdte dobálni.

Az Európai Parlament néhány hónapja egy állásfoglalásban vette védelmébe Ahmed H-t, gyakorlatilag egy terrorista mellé állva Magyarországgal szemben. Az állásfoglalást a magyar baloldali képviselők is megszavazták.