Simicska lapjának újságírói nem sérthetik az oligarcha politikai érdekeit

Érdekes dolgok derültek ki a Simicska-birodalom háza tájáról - írja a Magyar Idők. Kiderült, hogy milyen szerződés aláírására veszik rá Simicska lapjánál dolgozó újságírókat.

A "független","objektív" Magyar Nemzet, az újságíróit egy olyan szerződés megkötésére kényszeríti, amely egy olyan szakaszt is tartalmaz, ami kimondja, hogy az azt aláíró újságíró "nem sértheti a tulajdonos belpolitikai érdekeit".

Nesze neked független újságírás.

Elgondolkodtunk tehát, hogy pontosan melyek is lehetnek azok a "belpolitikai érdekek", amelyek ekkora védelemre szorulnak.

Nos, bár a Jobbik, és annak elnöke, Vona Gábor igyekszik tagadni, hogy a milliárdos nagyvállalkozó kézivezérlésébe került volna pártjuk, azonban a tények másról árulkodnak. Gondoljunk csak arra, hogy Simicska Hír tv-jében, mindennapos vendégek, a mára már "kifinomult", "európai", Jobbikos úriemberek, vagy arra, hogy Simicska hírdetőtáblái tele vannak a Jobbikos, illetve Jobbikos érdeket szolgáló plakátokkal. Simicska Lajos pártja, a Jobbik súlyos korrupciós botrányba is keveredett a plakátok miatt.

Emellett pedig a nem éppen a szemérmességéről és kifinomultságáról híres Simicska Lajos és fia - aki egyben a Magyar Nemzet egyik ügyvezetője is - a közelmúltben többször kifejezte szimpátiáját a Jobbik iránt.

A milliárdos idén áprilisban a HVG-nek nyilatkozott, hogy "minden szimpátiaja a Jobbiké" és fia Ádám, pedig a Zsúrpubi nevű Jobbikos portálnak fejtette ki, hogy "Vona Gábor pedig az egyetlen komolyan vehető jelölt" valamint meghökkentő magabiztossággal elmondta azt is, hogy véleménye szerint a "a következő parlamenti választás igazi, valós tétje egyetlenegy dolog, mégpedig az, hogy Vona Gábornak sikerül-e megszerezni a kétharmadot." Nem beszélve arról, hogy a pletykák szerint a milliárdos fiacskája befutó helyet kap majd a Jobbik pártlistáján.

Összegezve a fentieket tehát, aki belép a Magyar Nemzethez, nem sérheti meg a "kétharmad felé menetelő", és a néppártosodás elhitetése érdekében éppen heroikus küzdelmet folyató Vona Gábort, és az antiszemita botrányokkal színesített "újdonsült néppártját", a Jobbikot. A nemzetes fiúk és lányok ezt nevezik szabad sajtónak. Mindent értünk.

A Simicska-birodalom süllyedő zászlóshajói

A Magyar Idők a Magyar Narancs nevű liberális hetilap cikke alapján, beszámol továbbá arról, hogy: a Magyar Nemzetet kiadó Kft. tavaly 762 milliós veszteséget könyvelt el. Míg a Hír TV 771 millió forint mínuszt termelt. De nincs nagy baj, mert 2020-ig biztos lesz Hír TV, addig a tulajdonos biztosan fenn tudja tartani, aztán majd meglátják.

A Magyar Nemzet esetében még ennyire sem pozitív a jövőkép, mert csak 2018 második feléig van meg a pénz a lap működtetéshez, a továbbiak a választás kimenetelétől függenek. Az pedig nem ígér sok jót nekik, minden felmérés szerint az ellenzék végtelenül gyengén áll.

De most figyeljenek! A Narancs azt is írja, hogy egy másik forrása szerint a Magyar Nemzet megszüntetése eldöntött tény, ám ezt a napilap egyik főszerkesztő-helyettese cáfolta. Szintén veszteséges a Lánchíd Rádió és a Heti Válasz is (100-100 millió forinttal).

A Matesz adatai szerint egyébként a Magyar Nemzet példányszáma tavaly decemberre már csak 16 ezer volt (2014-ben még 37 ezret adtak el belőle havonta), de a Narancs úgy tudja, a süllyedés tovább tart, az értékesített lapok száma idén már 16 ezer példány alá csökkentek. A Heti Válasz is vesztett 3 ezer olvasót 2014 óta. A népszerűtlenség Simicska más médiumainál is valószínűsíthető. Beszédes, hogy

a Hír TV minden nézettségi adatát titkolja,

tavasz óta pedig hivatalosan nem mérik a Lánchíd Rádió hallgatottságát.

A Magyar Idők megjegyzi, hogy milyen érdekes, hogy az ellenzéki médiumok nem foglalkoznak a Simicska-birodalom csődjével. Az Index hallgatása persze logikus, hiszen az ő főnökük is Simicska Lajos. Tanulságosabb viszont Soros blogjának, a 444-nek a lapítása. Náluk nagyon tetten érhető, hogy ér össze a két milliárdos, Soros és Simicska érdekköre. Őket aztán végképp nem érdekli, hogy Simicska pártja, a Jobbik mennyire antiszemita vagy korrupt, esetleg milyen aljasok a nyugdíjas emberekkel. Nyilvánvaló: a 444 gazdája ezt utasításba adta.