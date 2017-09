Megbontott háztetők, kidőlt fák, leszakadt villanyvezetékek maradtak a széllökés után Komárom-Esztergom megyében és Budapesten is - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Sok munkát ad Komárom-Esztergom megye tűzoltóinak a rendkívül szeles időjárás. Több helyen megbontotta a tetőt a szél, fák dőltek utakra, villanyvezetékek szakadtak le. A nagyigmándi Szabadság utcában, egy ház tetején a hullámpalát bontotta meg a szél. Tatán, a Fekete úton egy hatalmas fa dőlt az úttestre. Az esztergomi Táti úton egy villanyvezeték szakadt le és egy fa is az útra dőlt Tatabányán, a Radnóti Mikós utcában egy épületre dőlt egy fa. A dorogi Tömedék aknánál megdőlt egy villanyoszlop.

Budapest több kerületében is károkat okozott a szél

Budapesten is több helyszínen dolgoznak a tűzoltók az erős szél miatt. Több kidőlt fa a közlekedést is akadályozza. A VI. kerületi Teréz körút és Dessewffy utca sarkán egy épület homlokzatáról hullnak a vakolatdarabok. Az V. kerületi Kálmán Imre utcában egy épület ablakai nyitva maradtak, a szél csapkodja és töri az üvegeket. A XIV. kerületi Szatmár utcában leszakadt egy faág, a vezeték tartja. A XXI. kerületi Szent István úton egy úttestre dőlt fa a közlekedést is akadályozza. A XIX. kerületi Hofherr Albert utcában egy fa épületre dőlt, megbontotta annak tetejét, és egy vágányt is elzár.

A XVIII. kerületi Kossuth Lajos utcában egy leszakadt fa a villanyvezetéket is leszakította. A XIII. kerületi Bessenyei utcában egy építkezésnél betondarabok hullottak az utcára.

A tűzoltóegységek folyamatosan számolják fel a károkat, és amint befejezték a beavatkozást, azonnal indulnak a következő káresemény helyszínére.