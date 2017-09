A Soros-terv felgyorsulása miatt kell a nemzeti konzultáció

Napokon belül kidolgozzák a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció menetrendjét - mondta Halász János, a Fidesz-frakció szóvivője a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

Halász János azt mondta, múlt héten az Európai Bíróság döntött a kvótaperben, ezután gyorsuló tempóban kezd hozzá a Soros-terv végrehajtásához. Ez azt jelentené, hogy

felgyorsítanák a betelepítést, és minden évben újabb bevándorlókat hoznának be Európába, akiket kötelező jelleggel osztanának szét a tagállamok között.

A szóvivő közölte: Soros György pont ugyanerről beszélt, Brüsszel ezt akarja végrehajtani. A kormány küzd ez ellen, ennek pedig nagyon fontos része, hogy lehetőséget kell adni minden magyar embernek arra, hogy elmondhassa véleményét a Soros-tervről. Ezért kell nemzeti konzultációt tartani - részletezte.

Hamarosan elindul a konzultáció, amelynek napokon belül kidolgozzák a tervét és menetrendjét – tette hozzá. Voltak már nemzeti konzultációk, azok egyszerre voltak papíralapúak és elektronikusak, valamint tájékoztatást is tartalmaztak. Most is hasonlóra kell számítani.

Halász János jelezte, a migránskvótában született döntés után a kormány tovább küzd azért, hogy továbbra se lehessen a magyarok feje felett dönteni arról, ki jöjjön be az országba. Ehhez járulhat hozzá a nemzeti konzultáció, mert - mondta - ebben a harcban szükség lesz a magyar emberek támogatására.