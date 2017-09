Bakondi: Helyes döntésnek bizonyult a műszaki határzár

A műszaki határzárnak, a jogszabályi intézkedéseknek és a tranzitzónák létrehozásának köszönhetően a két évvel ezelőtti 391 ezerrel szemben tavaly már csak 18 236 illegális határátlépő érkezett Magyarországra, idén pedig eddig 1157 - jelentette ki a Magyar Időknek adott interjúban Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

Hozzátette: a migránsok számának ilyen mértékű csökkenéséhez az is hozzájárult, hogy Macedónia a görög határra, míg Szlovénia a horvát határra épített műszaki határzárat.

Bakondi György arról is beszélt, nem igaz, hogy Magyarország nem fogad be valódi menekülteket. Aki hajlandó együttműködni a hatóságokkal, és betartja a magyar és az európai uniós törvényeket, regisztrálja magát, menedékkérelmet nyújt be, annak elbírálják a kérelmét. 2015-ben 508 bevándorló kapott menekült-, oltalmazott vagy befogadott státust, tavaly 438, idén eddig pedig 720.

Az Európai Bíróság kvótaperben hozott döntésével kapcsolatban a főtanácsadó azt mondta: az ítéletet a kormány tudomásul veszi, de a magyar álláspont továbbra is az, hogy nem felel meg az EU szabályainak, hogy kötelező legyen befogadni bárkit is, csak önkéntes kvóták lehetnek.

Instabil a helyzet

Egy esetleges újabb migrációs hullámra vonatkozóan Bakondi György úgy vélte, instabil a helyzet. Kijelentette, hogy 70-80 ezer migráns a nyugat-balkáni útvonalon rekedt, "ők bármelyik pillanatban megjelenhetnek a határainknál". A Közel-Keleten, Libanonban, Jordániában és zömében Törökországban hárommillió menekült van, akiknek az összetétele ismeretlen, és mivel "nem mondható ideálisnak" az EU és Törökország kapcsolata, a törökök bármelyik pillanatban útnak indíthatják ezeket az embereket. Az Európai Uniót Líbia felől is tovább fenyegeti a tömeges migráció, ott egymillióan várakoznak. Tömegek várhatók Marokkóból, a spanyol enklávékból is - mondta a miniszterelnök főtanácsadója.

Vannak köztük terroristák is

Kitért arra is: "most, hogy az Iszlám Állam visszaszorulóban van, tömegesen küldi harcosait Európába". "Általánosságban a migránsok nem terroristák, de nyilvánvalóan vannak köztük merénylők is" - szögezte le.

Bakondi György rámutatott, hogy Európában a nagy befogadóországokban egyértelműen növekedett a bűnelkövetők között a migránsok részaránya. Hírek sora szólt az általuk elkövetett, nők elleni erőszakról, vagyon elleni bűncselekményekről, a közbiztonsági helyzet romlott, és most súlyosabb, mint akár 2015-ben volt - fogalmazott.