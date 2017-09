Milliárdos tiltott támogatást kapott Simicskától a Jobbik

Plakáthelyeket játszott át ingyen a Jobbiknak, teljes a káosz.

Sajátos trükköt talált ki Simicska Lajos és a Jobbik, hogy az átláthatósági törvényt megpróbálják kijátszani, és plakáthelyeket juttasson a Jobbiknak. Plakátcége, a Publimont plakáthelyeinek egyhatodát napok alatt egyszerűen átjátszotta a Jobbiknak. Éppen ezért a Publimont plakátcég igazgatótanácsának ülésén a hét elején Simicska Lajos személyesen vett részt, ami részéről teljesen szokatlan. Jelenléte nem volt véletlen: azért volt ott, hogy elmondja: a Jobbik nem tud fizetni, de ennek ellenére plakáthelyeket azonnal biztosítani kell a Jobbiknak. Állítása szerint majd később fizet a párt, amit már most szinte senki sem hisz el... Erre utal az is, hogy a kisebbségi tulajdonos nemmel szavazott, de végül Simicska akarata győzedelmeskedett. A plakáthelyek, amelyeket Simicska átjátszott a Jobbiknak 1 milliárd forintot érnek. Mindenképpen súlyos törvénysértésről van szó: egy cég nem adhat támogatást pártnak, tiltja a pártokra vonatkozó törvény. Amikor áron alul vagy egy esetleges későbbi fizetéssel „veszi meg” a Jobbik a plakátberendezéseket Simicskától, az tiltott, egyértelműen párttámogatás.

A Publimont a Simicska-birodalom része, nagy plakátcég. A Publimont Simicska Lajos gyakorlatilag egyetlen nyereségesen működő cége. Az egyik hivatalos tulajdonos régi barátja és üzlettársa, Nyerges Zsolt, rajta kívül pedig két, szintén Simicska-érdekeltségébe tartozó cég. Bár nyereségük 2014-hez képest jelentősen visszaesett, az akkori nyereség alig 15%-át érték el, de még így is közel félmilliárd forint volt tavaly. A nyereséget nem vették ki egyébként, vagyis különösen fontos Simicskának, hogy működjön a cég, hiszen egyfajta csodafegyvernek képzeli el a választási kampányban. A Publimont a második legnagyobb reklámcég Magyarország, az első a francia multinacionális vállalat, a JCDecaux, övék a magyar piac 32%-a, de rögtön utána a Simicska-féle Publimont jön, a piac 31%-a az övék. A Publimontnak hivatalosan 24 alkalmazottja van. Magyarországon egyébként 45 913, hivatalos megfogalmazással köztéri hirdetőeszköz van a Magyar Reklámszövetség nyilvántartása szerint. Egy 2015-ös adat szerint a teljes reklámköltés 7,7%-a plakáthelyekre megy, az éves forgalom 15 milliárd forint.

Simicska médiacégei csődközeli helyzetben vannak. 2016-ban a Hír TV vesztesége 771 millió forint volt, a Magyar Nemzeté 762 millió, a Heti Válaszé 114 millió, a Lánchíd Rádióé 102 millió. Az idei veszteség - beleszámítva a szintén veszteséges Indexet - el fogja érni a 3 milliárd forintot.

Mint megírtuk, Simicska ügyvédje a minap amerikai közvetítőkkel találkozott titokban, akiknek felajánlotta a teljes portfóliót eladásra. Felehetően már érzi a vesztét, rossz lóra tett a Jobbikkal, amely folyamatosan veszít népszerűségéből a közvélemény kutatások szerint.

A Jobbik nyár elején már kapott egyértelműen korrupcióra utaló kedvezményt Simicskától. A párt előzőleg össze-vissza beszélt, hogy hány plakáthelyen hirdettek, többszáz volt a különbség a legkisebb és a legnagyobb szám között. 30-40 ezer forintos plakáthelyekért fizetett a Jobbik Simicskának 6 ezer forintot, csak az állam ÁFA-vesztesége havonta 100 millió forintnál is több volt. Az ügyben a NAV is nyomoz. A nyári plakátkampány minden tekintetben súlyos veszteséget jelentett a Jobbiknak. A párton belül egyre nőtt az ellenállás Vona Gáborral szemben, hiszen sokan felfogták: korrupciós ügybe keverte a pártot. Ráadásul teljesen feleslegesen: semmi hatása nem volt a plakátoknak, hiszen csak csökkent a Jobbik népszerűsége.

Milyen szabályokat akar kijátszani a Jobbik? Hogyan akarja kijátszani az átláthatóságot biztosító törvényt? A Parlament tavasszal úgy módosított törvényt, hogy olyan szervezet, ami állami pénzt kap, közterületen csak listaáron, tehát előre meghatározott és nyilvánosságra hozott áron tehet ki reklámot. A szerződést kötelező nyilvánosságra hozni. A Jobbik azzal, hogy saját reklámfelületet vett, kijátssza a törvényt, hiszen így már nem kell szerződést kötni senkivel, és az árakat sem kell nyilvánosságra hoznia, ha reklámozni akar.

Ebben az esetben viszont nyilvánvaló: a „megvett” helyekért (egyelőre biztosan) nem fizetett a Jobbik, pedig óriási az értéke. Legalább 1 milliárd forint. Az egész Pumlimont 6 milliárdot ér, vagyis a cég saját értékének egy hatodát Simicska átjátszotta a Jobbiknak.

Egy cég a párttörvénynek megfelelően nem adhat támogatást pártnak. Tehát, amikor áron alul vagy egy esetleges későbbi fizetéssel „veszi meg” a Jobbik Simicskától a plakáthelyeket, plakátberendezéseket, az tiltott párttámogatás.

Mi az oka, hogy Simicska Lajos ilyen irracionális, és ennyire nyilvánvalóan korrupciógyanús módon segíti a Jobbikot? Ő maga is és a párt is túlzás nélkül reménytelen helyzetben van. Ahogy írtuk, Simicska médiacégeinek idei vesztesége legalább 3 milliárd forint lesz. A Jobbiknak pedig elbukott a béruniós népszavazási kezdeményezése, amitől sokat, szinte mindent vártak. A tizede sincs meg a szükséges egymillió aláírásnak. Egyértelmű: pánikhelyzetben fordulnak ilyen eszközökhöz.

Simicska és a Jobbik láthatóan nem hajlandó elfogadni a tényeket: bár a legutóbbi plakátkampányuk is teljes kudarcot hozott, kétségbeesésében ismét ugyanazt teszik. Pontosabban nem egyszerűen ugyanazt, hanem most többet, még korrupciógyanúsabbat: most már plakáthelyeket is átjátszott Simicska a Jobbiknak.