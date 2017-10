Simicskó: Tartalékosok nélkül nem létezhet ütőképes haderő

A honvédelmi miniszter szombaton részt vett az új területvédelmi tartalékosok eskütételén Hajmáskéren, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központja lőterén.

Simicskó István honvédelmi miniszter szombaton részt vett körülbelül 300 önkéntes területvédelmi tartalékos eskütételén, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központjának lőterén, Hajmáskéren. Simicskó István azt mondta, a haza védelme nemzeti ügy, amelyet három pillérre épít a kormány: a Magyar Honvédség képességeire, a NATO szövetségi rendszerére és az állampolgárok áldozatkészségére, hazafias elkötelezettségére. Azt is mondta, hogy a tartalékosok rendszere kiváló lehetőség arra, hogy erősödjön az állampolgárok hazafias elkötelezettsége, és

a civil lakosság is nagyobb biztonságban élhesse meg mindennapjait.

Az eskütételre felsorakozott katonák előtt a miniszter még azt mondta, a 2026-ig tartó haderőfejlesztési programban kiemelt cél a magyar honvédség képességeinek javítása és a védelmi kiadások növelése. Azt mondta, a magyar védelmi költségvetés 2024-re el fogja érni a GDP két százalékát. Simicskó István az eskütétel után sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, hogy

2010-ben mindössze 17 tartalékos katona volt Magyarországon.

A 2010-től kialakított rendszerben jelenleg körülbelül ötezer fős műveleti és védelmi elven szervezett tartalékos állománnyal rendelkezik Magyarország. Simicskó István ennek ellenére azt is mondta, hogy „szeretnénk egy olyan egységes rendszert, mely alapvetően területvédelmi elven fog majd működni” megyékre, járásokra lebontva, a meglévő alakulatok alá rendelve.

Az október első hetében Hajmáskéren és Hajdúhadházon esküt tettekkel együtt már körülbelül

hétszáz területvédelmi tartalékos rendelkezik szerződéssel,

a tervek szerint az idén ezerre, a rendszer teljes kiépülésére, húszezerre nő a tartalékosok száma - mondta Simicskó István. Benkő Tibor vezérezredes, vezérkari főnök pedig azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy a tartalékosok jelentős része rendelkezik katonai múlttal, de egyre több fiatalt is sikerül megszólítani, ezért a kiképzést is az alapoktól kell kezdeni. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a területvédelmi elv fontosságáról is beszélt. Azt mondta, mindenki azt a környéket ismeri, ahol él, az számára a legfontosabb, és fel kell készülni arra, hogy saját otthonainkat is meg tudjuk védeni.