Kirabolta és rágyújtotta a házat egy idős asszonyra

A bíróság jogerősen 15 év börtönre ítélte azt a jánoshidai férfit, aki kirabolt és megvert egy 76 éves asszonyt, majd, mielőtt eljött volna a házából, rágyújtotta az eszméletlen asszonyra.

A férfi többszörösen büntetett előéletű volt, rendszeresen ivott. Alkalmi munkából tartotta el magát, őt és élettársát a nő szülei tartották el.

Az idős asszony súlyos beteg volt, özvegyként jó körülmények között élt egy családi házban Jánoshidán. A házból csak ritkán mozdult ki, akkor kerekesszékkel közlekedett. A férfi tisztában volt az asszony életkörülményeivel, és tudott arról, hogy néha alkalmi munkával helyieket bíz meg.

Három éve nyáron a férfi részegen bement az asszony házába, amikor az idős asszony megkérdezte tőle, hogy mit keres nála, csak annyit mondott a férfi hogy a párja küldte ide dolgozni. Az asszony közölte vele, hogy nem ismeri, és nem is akar neki munkát adni, majd elküldte a házából.

Egy óra múlva visszament a férfi, és újból a munkát emlegette. Az idős asszony megint elmondta neki, nincs semmilyen munka, menjen el a házból. A férfi kihasználta az asszony betegségét és ellopta a telefonját, utána elment.

Később a férfi harmadszor is visszament, hogy újabb értékeket lopjon. Ahogyan a házban kutatott, az asszony meghallotta a zajt, a fürdőszoba előtt találkoztak.

A férfi többször megütötte az asszonyt a fején, és egy vázával is fejbe vágta.

Közben pénzt követelt, és megfenyegette az asszonyt, ha nem ad neki pénzt, akkor rágyújtja a házat. A 76 éves asszony az ütésektől elájult.

Ezek után a férfi tovább kutatott az értékek után, de mivel nem talált semmit, ezért lement az alsó szint konyhájába. Egy vérnyomásmérőt és pár konzervet tett a táskájába, valamint talált ezer forintot. Miután összepakolt felgyújtotta a konyhát, hogy eltűntesse a nyomait. A berendezés lángolni kezdett, a férfi nem foglalkozott az emeleten eszméletlenül hagyott asszonnyal, a közeli kocsmába ment, és az ellopott ezer forintból bort vett magának.

Miközben a férfi iszogatott, az asszony magához tért, és ki tudott menekülni az égő házból. A tüzet a szomszédok is észrevették, egyből az asszony segítségére siettek és hívták a tűzoltókat. A melléképület teljesen leégett, a tűz átterjedt a főépületre is, ami életveszélyes és lakhatatlan lett. Az asszony akár bent is éghetett volna, ezzel a férfi is tisztában volt, amikor eljött onnan.

Az asszonyt kórházba vitték, ahol a nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit kezelték. A kórházból idősek otthonába került, ahol később meghalt. A szakértők szerint a halála nincs összefüggésben a támadással.

A bíróság emberölési kísérletért 15 év börtönre, és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte a férfit. Az ítélet jogerős.