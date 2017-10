Az Állami Számvevőszék tényekkel bizonyítja, hogy a Jobbik hazudik

Az Állami Számvevőszék számos nyilatkozatot bocsátott ki az elmúlt időszakban, amelyekben tételesen cáfolják meg Vona és Volner azon, az utóbbi hetekben rendszeressé vált hazugságait, miszerint az ÁSZ nem jogszerűen járt el a párt gazdálkodásának vizsgálata ügyében, és csak a Fidesz megbízását teljesíti.

Vona a szokásos, heti, Kálmán Olgánánál lefolytatott vizitjében arról beszélt az ÁSZ-ellenőrzés, és az azt követő ügyészségi vizsgálat kapcsán, hogy „itt nincs másról szó, mint a Fidesz által irányított hatósági vegzálásról”.

Vona, Simicska Lajos kedvenc alkalmazottja, Kálmán Olga előtt azzal védekezett, hogy az ÁSZ a szükséges dokumentumokat állítólag csak csütörtökön - azaz szeptember 28-án - kérte be már péntekre, „amit fizikai képtelenség lett volna addig összeszedni”. Persze, a védekezés erős túlzás, hiszen közismert: Kálmán Olga alig nézett műsorában a jobbikos politikusok kedvük szerint parádézhatnak. Az előző munkahelyén is megbukott riporternő (illetlen kifejezéssel) kinyalja a feneküket.

Vona Gábor, a Simicska-párt elnöke olyan konklúziót vont le, hogy az állami szervek nem a dolgukat végzik, hanem a Fidesz-kormány szolgálatába álltak. Az áldozat természetesen a „szegény”, „ártatlan” Jobbik. Vona a hazugsága megkoronázásaként elmondta azt is, hogy egyébként a plakátkampányuk költségeivel természetesen hajlandóak az ÁSZ-szel elszámolni.

Volner János, a belvárosi liberálisokat megszégyenítő módon féltette a demokráciát a HírTV Newsroom című műsorában, és ő is elmondta, hogy szeptember 28-án már másnap reggel 9-re kérte be a szükséges iratokat, amikor a gazdasági igazgató sajnálatos módon éppen szabadságon volt - micsoda balszerencse - és emiatt kérték a „törvény szerinti” 5 napos határidőt az ÁSZ-től.

No, Volner elmondta továbbá, hogy a „legbecsületesebb párt” gazdasági igazgatójával, pár nap múlva bevitték az Állami Számvevőszék székházába a szükséges dokumentumok, azonban a „galád fideszes” Számvevőszék nem vette át azokat Volneréktől, mert ebben a formában a dokumentumok átadása nem volt jogszerű.

Összegezve tehát Volner és Vona izzadságszagú magyarázatokban próbálták egy koncepciós eljárásnak beállítani az ügyet, és ezzel elütni az élét az ügyészségi vizsgálatnak.

Az ÁSZ már nyáron tájékoztatta a Jobbikot

Ez szép is lenne, azonban az Állami Számvevőszék több közleményt is kibocsátott az ügyben, amelyekben tételesen cáfolják meg Vona és Volner hazugságait.

Az ÁSZ beszámol arról, hogy a 2017. második félévi ellenőrzési tervében 34. témasorszám alatt volt megtalálható a Jobbik szabályszerűségi ellenőrzésének témalapja. Ezt a dokumentumot egyébként 2017. júliusában nyilvánosságra hozta az ÁSZ, tehát jó két hónappal a Volnerék által sérelmezett helyszíni szemle előtt, így bőven lett volna idejük felkészülnie az újdonsült néppártnak. Tegyük hozzá, hogy ebben az ellenőrzési tervben szerepel az LMP, a DK és az MSZP gazdálkodása törvényességének az ellenőrzése is. Mégis csak a Jobbik kiabálja torkaszakadtából, hogy pártállami akcióról van szó, és megszűnt az ÁSZ függetlensége.

Ebben az ellenőrzési tervben szerepel, hogy „Törvényi előírás alapján az ÁSZ kétévente ellenőrzi azoknak a pártoknak a gazdálkodását, amelyek rendszeres költségvetési támogatásban részesültek. A törvényi előírásokat, valamint az ÁSZ által meghirdetett, nyilvános módszertant figyelembe véve az ellenőrzés hatóköre kiegészülhet kockázatjelzések alapján, a kockázatértékelés függvényében további lényeges ügyek szabályosságának ellenőrzésével az ellenőrzés megkezdésének időpontjáig.”

Nos, tehát hiába hazudozza minden nap ötször a Jobbik, hogy pártállam, és „büdös diktatúra” van, a valóság az, hogy az ÁSZ rendes ellenőrzése körében vizsgálta a Jobbik gazdálkodását, és erről már nyáron tudtak a párt illetékesei. Ahogy az is jogszabályban rögzített joga a Számvevőszéknek, hogy az ellenőrzés megkezdéséig más „zűrös” ügyeket is kivizsgáljon. Esetükben a 2017. eleji plakátfinanszírozást.

ÁSZ: Valótlanságot állít a Jobbik

Az ÁSZ egy másik, a 2017. október 4-én kibocsátott, nyilatkozatában közölte, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke és képviselői valótlan állításokkal próbálják saját hibáikat elfedni”. Az ÁSZ a fenti nyilatkozatában elmondta, hogy A Jobbik képviselői – Vona Gábor, Z. Kárpát Dániel és Volner János – az ellenőrzéshez kapcsolódó adatszolgáltatással, illetve annak határidejével kapcsolatban is számos valótlanságot közöltek.”

A közleményből kiderül, hogy az ÁSZ már – a fenti ellenőrzési terv közzétételét követően – 2017. augusztus 10-én tájékoztatást küldött arról a Simicska zsebében lévő pártocskának, hogy kezdje meg a felkészülést az ÁSZ vizsgálódására, amit az illetékesek már 2017. augusztus 14-én hivatalosan kézhez vettek. Az alapvető dokumentumok bekérésére vonatkozó hivatalos adatkérés 2017. augusztus 16-án került megküldésre, amelyet a párt hivatalosan 2017. szeptember 1-jén vett kézhez.

A törvényi előírások alapján tehát a Jobbikot 2017. augusztus 14-től terheli a törvény szerinti közreműködési kötelezettség. Ettől a naptól kezdve tudomása van arról, hogy az ÁSZ ellenőrzést végez a pártnál.” Magyarul, egyrészt nem igaz az, hogy a Jobbik csak szeptember 28-án, egy nappal az ÁSZ megjelenése előtt értesült volna az ellenőrzésről, hiszen arról már hivatalosan is tudott augusztus 14-én. Másrészt pedig az is hazugság, hogy az ÁSZ nem biztosította volna számukra az 5 munkanapos határidőt, mivel, ahogy az az ÁSZ közleményében kiderült az adatok első körös bekérésére 2017. augusztus 16-án megküldésre került.

Nem vették át a második levelet szeptember elején

De a közleményből kiderül az az érdekes részlet is, amit persze sem Volner, sem Vona nem említett a HírTV-ben rendszeres ömlengéseik során, hogy a második körös - részletesebb - adatbekérő levél megküldésére 2017. szeptember 4-én került sor. Az adatkérő levelet a „tisztakezű párt” nem vette át, az „Nem kereste” postai rájegyzéssel érkezett vissza az Állami Számvevőszékhez 2017. szeptember 22-én. Tegyük hozzá, hogy vélhetően azért, hogy húzzák az időt. A közlemény elmondja továbbá, hogy „Az ÁSZ együttműködési szándékát jelzi, hogy a második körös adatkérés 2017. szeptember 21-én szkennelt, elektronikus formában is kiküldésre került a Jobbik által kijelölt kapcsolattartó részére, aki másnap, 2017. szeptember 22-én e-mailben visszaigazolta annak elolvasását. Ekkor egyébként az adatszolgáltatásra rendelkezésre álló idő már lejárt.”

Magyarul tehát Volner és Vona visszatérő hazudozásaikat egy olyan helyzetre alapozzák, aminek a kialakulásához pont az ÁSZ hivatalos levelének, a Jobbik általi átvételének elmulasztása, azaz az ő időhúzásuk vezetett.

Hiszen az ÁSZ beszámolt arról, hogy szeptember 4-én már megküldték azt az adatbekérő levelet, amelyet az ártatlan Jobbikosok elfelejtettek átvenni, és ezzel elhúzták az ügyet szeptember végéig. (Csak az a probléma, amit az éles eszű radikálisok elfelejtettek, hogy a törvény szerint kétszeri sikertelen kézbesítés után beáll a kézbesítési vélelem, magyarul azt úgy kell tekinteni, mint amit közöltek a címzettel.)

Az ÁSZ még ezután is „jó fej” volt, mivel ekkor – szeptember 22-én - már a Volner által folyton emlegetett 5 napos határidő lejárt, még elektronikus úton is megküldték az adatbekérést a kapcsolattartónak. Azaz megpróbálták ilyen úton is beszerezni a szükséges iratokat. Ezt a levelet a Jobbikosok látták, azonban véletlenül elfelejtettek reagálni rá.

Nos, hát a fenti helyzet után beszámol az ÁSZ arról is, hogy a problémás 2017. első féléves adatok, iratok, egyéb dokumentumok bemutatását 2017. szeptember 28-án elektronikus levélben kérte a párttól, amelyeket az ellenőrzés Felügyeleti vezetője és Ellenőrzésvezetője – a korábban nem szolgáltatott 2015-2016-évekre vonatkozó dokumentumokkal együtt – a 2017. szeptember 29-ei helyszíni szemle során kísérelt megtekinteni.

Erre ugyanis – bármily meglepő az a Simicska-párt számára - az ÁSZ-nek törvényi felhatalmazása van. A helyszíni adatbetekintés pedig azért nem járt sikerrel, mivel a párt képviselői az előzetes értesítés ellenére a megadott időpontban nem tartózkodtak a párt hivatalos irodáiban.

A Számvevőszék tehát ilyen, a Jobbik által előidézett kéthónapos huzavona után fordult végül 2017. október 3-án az ügyészséghez.

Több ponton is hazudnak

Vona és Volner több ponton is ferdít, mivel az ügyészségi feljelentés egy két hónapos, előre nyilvánosságra hozott ellenőrzési folyamat végpontja volt, nem szeptember 28-án kezdődött, és nem is ekkor szerzett erről tudomást a párt vezetése, ahogy azt beállítani próbálják.

Másrészről, az sem igaz, hogy a törvényi határidőket nem tartotta volna be a szervezet, mivel ahogy fentebb leírtuk, az adatok benyújtására rendelkezésre álló, és Volner által emlegetett 5 munkanapos határidő már - szeptember 22-én - letelt, tehát egy héttel azelőtt mielőtt helyszíni ellenőrzésre szállt volna ki az ÁSZ a Jobbikhoz.

Harmadrészt pedig felvilágosítjuk a kedves pallérozott elméjű jobbikos pártvezetőket, hogy az Állami Számvevőszékről 2011. évi LXVI. törvény 24. § (3) bekezdésében elmondja, hogy „Amennyiben a rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok, illetve tájékoztatás hitelességének, megalapozottságának, teljességének megállapítása, vagy egyes ellenőrzési megállapítások alátámasztása, kiegészítése indokolja, a számvevő jogosult az összefüggő tények vizsgálata céljából más szervezettől adatot, dokumentációt, tájékoztatást kérni, illetve az érintett szervezetnél is helyszíni ellenőrzést tartani.”

Tehát a Számvevőszék nemcsak a Jobbiknál, hanem bármely más ellenőrzött szervnél is folytathat helyszíni ellenőrzést, és nem a Fidesz találta ki ezt, hanem az Országgyűlés szabályozta egy törvény keretében.

Ahogy azt is a fenti törvény határozza meg, méghozzá a 28. § (2) bekezdésében, hogy „A közreműködésre felhívott szervezet az Állami Számvevőszék részére - annak kérésére soron kívül, de legkésőbb öt munkanapon belül - az ellenőrzés tervezhetősége, meghatározása, illetve lefolytatása érdekében szükséges adatokat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátja, illetve a kapcsolódó tájékoztatást köteles megadni.”

Magyarul az ÁSZ-nek törvényben rögzített joga van ahhoz is, hogy ha szükségesnek látja, akár azonnal kérjen tájékoztatást, az öt nap csak a maximális határidő, és a Volner által említett szeptember 28-i időpontban már rég túl voltak minden határidőn. Többek közt azért is, mivel nem vették át a hivatalos dokumentumokat.

Tehát bármennyire is szeretnék, azt nem Vona és nem is Volner fogja meghatározni, hogy mennyi határidejük van, hanem azt az ÁSZ határozhatja meg, aszerint, ahogy az az adott vizsgálat szerint szükséges.

Félelem és előremenekülés

Ami látszik a sztoriból, az az, hogy a Jobbik húzta az időt, tudomást sem akart venni az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről. Amikor pedig terítékre kerültek a 2017. első féléves adatok is, akkor végképp elszabadultak az indulatok és azonnal tv-interjúk és sajtótájékoztatók sorozatát tartották beszámolva a gonosz fideszes állami szervek ellenük folytatott hadjáratáról, elfedve szépen a vélhetően szándékos nemtörődömségüket.

Valójában arról szólhat mindez, hogy nem nagyon szeretnék, ha a Számvevőszék tudomására jutnának azok a pontos adatok, amelyekből látszik, hogy Simicska jóval áron alul adta oda nekik a plakáthelyeket az év eleji plakátkampányukhoz. (Hiszen az ÁSZ vizsgálata erre az időszakra került a szervezet részéről kiterjesztésre.)

Vélhetően előre menekülnek a fiúk, és próbálják a pártfinanszírozási botrányt - azaz, hogy jóval áron alul jutottak plakáthelyekhez Simicskától - már jó előre koncepciós eljárásnak beállítani.

Így igyekszenek valamicskét megőrizni a megcsappant népszerűségükből. Nem véletlen ez a félelem, hiszen az év eleji plakátügyek, és az azt követő plakátátjátszások miatt könnyen megütheti a bokáját Vona és gazdija, Simicska is. Hiszen az ügy felveti a tiltott pártfinanszírozás gyanúját.