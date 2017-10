Gyurcsány rendszeresen támogatta az előzetesben ülő Czeglédyt?

Az Origo birtokába került dokumentumok szerint Gyurcsány Ferenc feleségének a cége nem egy baráti kölcsönt adott az előzetesben ülő Czeglédy Csabának, így az üzletszerű tiltott pénzintézeti tevékenység gyanúja is felmerülhet az Altus Zrt.-vel szemben. A DK-elnöke korábban azt mondta, hogy idén kereste meg őt Czeglédy, hogy pénzügyi gondjain segítsen, azonban az is kiderült, hogy a bukott miniszterelnök tévedett, mert Czeglédy és az Altus között tavaly jött létre egy kölcsönszerződés, ráadásul Gyurcsány arról is beszélt, hogy ők is vesztettek pénzt, miközben Czeglédyék kamatostul kifizették.