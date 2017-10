Ilyen fesztivál sem volt még Soroksáron

Unalmasan telnek az őszi napok? Nincs olyan program, ami feldobná? Jól jönne egy fesztivál? Sinkovics Krisztián és csapata mintha olvasnának a gondolataiban: kitalálták, megálmodták és útjára indították az első Soroksári Ifjúsági Fesztivált. Ha szereti a stand-up comedy-t, a bűvészmutatványokat és a garázsrockot, akkor ott a helye október 28-án a soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házban.

Sinkovics Krisztiánt Soroksár fiatal arcaként ismerik a helyiek, akinek az az ars poeticája, hogy mindent meg kell tenni azért, hogy a fiatalabb korosztály a jövőben is itt maradjon. Csapatával most olyan dologba vágta a fejszéjét, ami eddig példanélküli a városrész történetében. Kifejezetten korosztályának szerveznek fesztivált, több könnyűzenei fellépővel, humoristával és természetesen egy kis bulival. A rendezvény üzenete egyértelmű: Soroksáron is van igényes szórakozási lehetőség, nem kell elmenni a Király utcáig.

Több száz vendéget várnak az első Soroksári Ifjúsági Fesztiválra

Nem érdemes sokat késni a helyszínről, hiszen 14 órakor már Felméri Péter, a hazai stand-up paletta egyik legnépszerűbb szereplője ontja majd a poénokat. Az egy órás humorfolyamot követően bűvész show-ban lehet részük az érdeklődőknek, Kiss Balázs fog varázsolni. A koncerteket megelőzően levetítésre kerül az Otthonom: Soroksár című nagysikerű lokálpatrióta hangvételű film, amiben tősgyökeres soroksáriak mesélnek helyi kötődésükről, élményeikről. Az este beálltával a pop-rock zenéé lesz a főszerep, fellép az újpesti illetőségű SZ4P, a szörf-punk-ban nyomuló Fish! és a kétszeres Fonogram-díjas Deniz. Elfáradni ekkor sem szabad, mert ezután indul a hajnalig tartó tánc.

A szervezők több száz vendéget várnak a soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házba október 28-án, úgyhogy a buli garantált. Az esemény Facebook-oldalán olvasható információk szerint a belépés ingyenes.

Sinkovics Krisztián: Előre Soroksárért és a fiatalokért!

Nem a fesztiválszervezés volt az egyetlen fiatalokat érintő kezdeményezése Sinkovics Krisztiánnak, aki az ország (egyik) legfiatalabb képviselőjeként, 21 évesen jutott be a soroksári döntéshozásba fideszesként. Vallja, hogy a politikából ki lehet hozni jót is, és a fiatalok helyi identitásának megerősítéséhez a legjobb keretnek tartja a közéleti szerepvállalást. A képviselő-testületbe való bekerülését követően egyből megszületett benne az elképzelés, hogy szüksége van a kerületnek egy ifjúsági koncepcióra. Csapatával ötszáz helyben lakó fiatalt kérdeztek meg arról, hogy hogyan képzelik el Soroksár jövőjét, melyek azok a dolgok, amiket szerintük pótolni kell majd. Sinkovicsék kampányt indítottak a közösségi felületeken, fórumokat szerveztek, valamint fókuszcsoportos beszélgetéseket tartottak. Az itt szerzett tapasztalatokból pedig kialakításra került az Ifjúsági Koncepció. A soroksári képviselő-testület egyhangúan megszavazta Sinkovics javaslatát és megnyílt az út annak megvalósítása előtt.

Első lépésként egy ösztöndíjprogram bevezetésére tett javaslatot, aminek keretében, azok a tehetséges középiskolás, valamint egyetemista fiatalok, akik szívügyüknek tekintik Soroksár fejlődésének előmozdítását, és vállalják, hogy tanulmányaik befejeztével ötleteikkel segítik az önkormányzat munkáját, ösztöndíjat kaphatnak. Az ösztöndíj mértéke a középiskolások esetében 25.000 forint, a felsőoktatásban tanulók esetében 50.000 forint havonta.

Az ország egyik legfiatalabb képviselője gyerekkorában színészkedett, így korán elkezdett érdeklődni a művészetek iránt. Nem független ettől, hogy az Ifjúsági Koncepció egy erős kulturális vonallal bír, hiszen a fesztivál mellett egy soroksári identitást erősítő film is szerepelt Sinkovics ötlettárában. Az Otthonom: Soroksár című alkotás elkészült, és döbbenetesen nagy sikert aratott, a vetítésre teljesen megtelt a Táncsics Mihály Művelődési Ház.

Az eseményről készült képek alapján megállapítható, hogy több mint százan voltak kíváncsiak rá. Minden bizonnyal azért is volt népszerű a film, mert abban tíz közismert soroksári (színész, zenész, sportoló, egyetemi tanár stb.) mesél arról, hogy mit jelent számára a kerület, miért itt képzeli el a jövőjét.

Ha valakinek mindez nem lenne elég, jelezzük, hogy Sinkovics Krisztiánnak vannak további ötletei. Szükségesnek tartja, hogy Soroksáron létrejöjjön egy közösségi tér a fiataloknak. Ahhoz pedig, hogy ars poeticája beteljesüljön, támogatni fogja, hogy minél többen a korosztályából lakáshoz jussanak a kerületben. Azt ígéri, minden tőle telhetőt meg fog tenni ennek érdekében, mert úgy látja, hogy ez az általa szeretet kerületrész sikerességének egyik legfőbb záloga.