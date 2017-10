Zsigó Róbert: nem akarunk bevándorlóország lenni

Nem akarunk bevándorlóország lenni - jelentette ki az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkár a Bács-Kiskun megyei Szabadszálláson tartott lakossági fórumon szerdán.

A Soros-terv létezik, amelynek egyik célja, hogy egymillió illegális bevándorlót be kell fogadnia Európának, és a határkerítés lebontását is tervezik - mondta többi között Zsigó Róbert, a Fidesz által indított nemzeti konzultációs fórum előtti sajtótájékoztatóján. A politikus hozzátette, hogy Soros György tervének az Európai Parlamentben is vannak támogatói.

A múlt évi népszavazáson résztvevő magyarok döntő többsége nemet mondott a betelepítésekre, mégis szükség van a nemzeti konzultációra, mert azokra az országokra továbbra is folyamatosan nagy nyomás nehezedik, amelyek elutasítják a bevándorlást és olyan lépéseket tettek, mint Magyarország - mondta Zsigó.



Az olyan fenyegetések, amelyek az európai uniós támogatások megvonásáról szólnak, minden magyar embert közvetlenül érintenek. Azért van szükség a nemzeti konzultációra, mert mindenképpen erős felhatalmazás kell a kormánynak, hogy vissza tudja verni ezeket a támadásokat, mert mi nem akarunk bevándorlóország lenni - hangsúlyozta Zsigó Róbert.



Az államtitkár a fórumon a határok megnyitásával kapcsolatban idézte Soros egy korábbi nyilatkozatát, miszerint: "a mi tervünknek a menekültek védelme a célja, és nemzeti határok jelentik az akadályt."

Soros György azt írta két éve a Financial Times-ban a menekültek szétosztásáról: "ha ez nem lesz egy állandó és kötelező közös eleme a közös uniós menekültügyi rendszernek, akkor az össze fog omlani" - sorolta Zsigó Róbert, aki azt is közölte, hogy a Soros-terv része továbbá az is, hogy csökkentsék a közép-európai országok mezőgazdasági támogatását, hogy helyettük a migránsokat támogathassák.