Van ez az ügy Sárosdi Lilla színésznővel, meg Marton László színigazgatóval. Előbbi azt állítja, hogy utóbbi úgy 20 éve egy autó hátsó ülésén megpróbálta rávenni, hogy elégítse ki őt szájjal. Marton tagadja a gyalázatos sztorit, bár a tanításról ma lemondott és nem úgy tűnik, hogy perelne. Szóval itt tartottunk, amikor jött Hont András frissen, üdén egyenesen a HVG-től és felfirkálta a budi falára, hogy ugyan-ugyan: attól, mert valaki puszit kér a farkára, az még simán belefér az udvarlásba. Hát, udvaroljon önöknek a Hont András!

Brutális formában van a ballib HVG sztármunkatársa, Hont András, aki egy hét leforgása alatt hajtotta végre azt a földöntúli bravúrt, hogy először a gennyes tusig felnyalt a macskasimogató Vona Gábor kisnyilas kisdobosnak egy interjúban - amelyet a mester saját kezével jegyzett - majd visszakézből olyan publicisztikát rittyentett a Marton-ügy kapcsán, hogy a budifal adta a másikat.

Miután elolvastuk a mikrofonálványként tündöklő Hont extraklasszis anyagát a Jobbik főcsicskásával, bátorkodtunk "lekisújságírózni". Okunk volt rá bőven, hiszen Hont olyan arcba mászó kérdésekkel zökkentette ki az egyensúlyi helyzetéből Vonát, hogy például A Jobbik ismét belekerült a politikai viták sűrűjébe. Ön szerint mi az oka? Nem tudjuk, András, de talán lehet köze ahhoz, hogy a Jobbik egy párt, nem? Mindenesetre a "kisújságírózáson" Hont annyira megsértődött, hogy a közösségi oldalán egy magasröptű "szerencsétlen f*szozással" válaszolt, tegnap pedig odáig jutott, hogy a gyakorlatban is sikeresen prezentálta, hogyan is néz ki a való életben egy szerencsétlen f*sz.

Minő véletlen, épp úgy, mint Hont András.

Az történt, hogy a tolerancia ólomsúlyú bajnoka, a magát mostanában "Legyen világosság!" szlogennel propagáló HVG felkent szentje is rátekeredett arra a Sárosdi Lilla által nyilvánosságra hozott gyalázatos esetre, amelyben a színésznő felfedte, hogy két évtizeddel korábban egy köztiszteletben álló színházi rendező megkísérelte orális szexre kényszeríteni egy BMW-ben. Később a nevét is közölte: Marton Lászlóról van szó, a Vígszínház főrendezőjéről, aki nyilván azonnal tagadta a vádakat. Erre jött a szuperképességű Hont, aki igazi vérszopóként egy pincesötét publicisztikában kezdte el szétporciózni, hogy vajon

Sárosdi Lilla mennyiben tehet arról, hogy egy autó hátsó ülésén az arcába toltak egy péniszt?

Mint kiderült, a vasúti restik Bandi bá'-ja szerint eléggé. Ott kezdi, hogy azért jó lenne, ha a színésznő nem állítaná be úgy a "gyere, cica, puszild meg a farkam" felhívást, mintha az erőszakos lenne, pláne nem hatalommal való visszaélés. Még akkor sem, ha amúgy Sárosdi Lilla akkoriban éppen a szakmába készült betörni, Marton meg már akkor is az atyaúristen földi helytartója volt. Hiába, Hont ebben a felállásban semmi problémásat nem talál, pedig próbálkozik serényen. És ahol ő sem lát gondot, ott akkor tényleg nincs semmi, vegye mindenki tudomásul. Azért maradt bennünk hiányérzet, mert azt még igazán leírhatta volna, hogy a fehér BMW-s mókázást nem a mocsok, hanem a kölcsönös érzelmek szülték.

Ezt a ziccert kihagyta, de Hont András nem lenne Hont András, ha nem javítana rögtön, és mondaná ki bátran azt a kőkemény igazságot, hogy

2017-ben nem kéne összekeverni a zaklatást a trubadúrénekekkel, az udvarlással meg végképp nem!

Tehát Sárosdi Lilla legyen szíves és fogja be a pofáját. Fogja fel végre, hogy a bókolást nem lehet "merev protokollszabályokba" szorítani, és azt se várja, hogy majd az életben éppen őt fogják elkerülni, a piti "kellemetlenségek". És egyébként is, mi ez az egész hülyeség, amikor - szó szerint idézzük Andrásunkat - köztudomású, hogy

nem lehet kívülről megítélni, hogy mi a helyes módja annak, hogy két felnőtt ember egymással intim viszonyt teremtsen (...), és azt sem minősítheti senki, hogy kinek mi éleszti föl a vágyát.

Pont. Megértették? Ha Marton úrnak éppen arra áll fel, hogy egy huszonéves zöldfülűt intézzen el a bőrülésen, akkor kinek mi köze hozzá. Jól néznénk ki, ha ilyen csekélységeken pampogna az összes proli, nőjünk már fel végre Európához, az istenit! Hontnak viszont maradt még egy golyó a pisztolyában, kifejezetten azoknak, akiket a fenti tudományos értékkel bíró érvek valamilyen érthetetlen okból nem győztek volna meg. Ezt figyelljék:

Sárosdi Lilla maga szállt be a rendező autójába.

A gyökér ribanc, nem? Hogy lehet valaki akkora barom, hogy felkínálják neki, hogy hazaviszik, és komolyan arra gondol, hogy fuvarról lesz szó, és nem szopatásról. Hont tök jogosan el is veri a színésznőn a tudatlanságát, hogy nem volt agya mérlegelni, hogy egy idősebb úr (?) vajon miért is viszi kocsikázni. De rendes libsiként azt is megjegyzi, hogy itt az ideje kezdeni valamit az oktatással.

Szóval, kedves olvasók, a helyzet az, hogy ezek után nem lennénk meglepve, ha Sárosdi Lilla megtörne, visszaszívná az egészet, és bevallaná, hogy igazából hiányzik neki Marton, a kint fehér, de bent koromfekete BMW, a cipzár hangja, ahogy lehúzzák és az a szelíd kéz, amely a tarkójánál ragadja meg, majd szépen lejjebb tolja a fejét. Ha mégsem ez következne, akkor viszont valószínűleg Hont András lelke a beteg.

Nem bántásból, de mi az utóbbira tippelünk.