Az értékválság teljesen egyértelművé vált a migrációs válság hatására - jelentette ki a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője egy szerdai konzultációs fórumon.

Gulyás Gergely a Védjük meg Magyarországot! konzultációhoz kapcsolódó fórumon 250 ember előtt azt mondta, ma Európában csak a V4-ekre jellemző, hogy saját nemzeti kultúrájukat, nyelvüket, nemzettudatukat szeretnék megőrizni, s erről nem hajlandóak vitát sem nyitni, hiszen az nem tartozik az Európai Unióra. Vannak országok, amelyek másként gondolkodnak ezekről a dolgokról és úgy is cselekszenek, ezt a V4-ek tudomásul veszik - tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy mást gondolnak az integrációról, a párhuzamos társadalmakról, a családpolitika jelentőségéről, a házasság szabályozásáról, mint a kontinens nyugati fele. Mi nem szóltunk bele abba, ki mit tesz saját hazájában, de ugyanígy elvárjuk, hogy saját magunk dönthessünk ezekről a kérdésekről - fogalmazott.

A frakcióvezető szerint 2015 tavaszához képest lényegesen erősebb a magyar álláspont, "lényegesen többen állnak mögöttünk". Mint mondta, akkor egyedül képviselték például a külső határvédelem szükségességét, ma egyre többen gondolkodnak róla ugyanúgy, mint Magyarország.

A fórumot megelőző sajtótájékoztatón Gulyás Gergely kiemelte: a felső korlát nélküli menekültkvóta újabb "veszélyes kísérlet" az Európai Bizottság és az Európai Unió részéről, hiszen a korábbi állam-, illetve kormányfőidöntéseket, az Európai Néppárt és Németország álláspontját is megkerülve akarják bevezetni.

Megjegyezte, hogy az elképzelés végrehajthatatlan, hiszen a migránsok befogadását nem ellenző 24 tagállam között két év alatt mindösszesen 30 ezer embert osztottak szét, de a többségük ma már újra Németországban van.

A frakcióvezető beszélt arról is, hogy az osztrák választások eredményeként felálló új osztrák kormány szintén bevándorlásellenes lesz és ez egyértelműen erősíteni fogja a V4-ek álláspontját. Reményét fejezte ki, hogy Olaszországban is végre olyan kormány alakul majd, amely képes és hajlandó lesz védeni a külső határokat, ezzel is enyhítve az Európára nehezedő migrációs nyomást.