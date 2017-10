Jobbikos pártkatonák kifizetőhelye: ez az igazán blőd Iránytű Intézet

Már pártjának országgyűlésbe kerülését megelőzően egy Jobbik-közeli közvélemény-kutató cég felállításán gondolkodott Vona Gábor, amit végül a pártelnök egyik legközelebbi bizalmasa, Forrai Richárd valósított meg 2011-ben. Ugyan Simicska Lajos érkezésével látványosan megváltoztak az erőviszonyok a párt gazdasági hátországában, az Iránytű Intézet mindent és mindenkit túlélt, befolyása továbbra is jelentős, sőt 2016-hoz képest idénre megnégyszereződött a személyi állománya. A néppártosodást hirdető Jobbik politikájának ellentmondásosságát tökéletesen tükrözi politikai agytrösztjének káderállománya és annak minősége: szélsőjobbos múlttal terhelt pártkatonák, szkinhed bandákra dülöngélő kisnyilasok, politikai karrierre ácsingózó ifjú politikusjelöltek és persze sok, komikusan buta és rossz képességű jobbikosok alkotják a párt szellemi holdudvarát. Az intézet falain belül egészen elképesztő belterjesség uralkodik, hiszen elsősorban haverok, ismerősök kerültek pozícióba, húsbavágó képet adva arról, hogyan irányítaná Magyarországot a Jobbik. Hiába ömlik megalakulása óta elképesztő mennyiségű jobbikos pénz az Iránytű Intézetbe, szakmai oldalról pedig nincsenek igazán eredmények. Nívótlan tanulmányok, hiteltelen közvélemény-kutatások és blőd elemzések tarkítják az intézet történetét.

Vona Gábor már ideje korán felismerte, hogy pártja professzionalizálódásához elengedhetetlen egy Jobbik-közeli közvélemény-kutató cég létrehozása. A pártelnök ötletét egyik legfőbb bizalmasa, Forrai Richárd valósította meg, aki 2011 októberében felállította az Iránytű Intézetet. Az intézet munkatársait a párt gyakornoki programjából választották ki, akik jellemzően a Jobbik ifjúsági szervezetének környékéről kerültek ki, ami azt jelentette, hogy minden szakmai előmenetel nélküli, megbízható pártkatonák kerültek a Jobbik-közeli szervezetbe – az amúgy súlyos szakemberhiánnyal küzdő politikai alakulatnál.

A Jobbik gazdasági hátországának átrendeződése: Simicska érkezett, Forrai befolyása csökkent, az Iránytű Intézet maradt

A sajtóban többször oligarchának nevezett Forrai ebben az időben komoly anyagi és politikai befolyásra tett szert a párt háza tájékán. Simicska Lajos, milliárdos üzletember felbukkanásával azonban minden felborult, a Jobbik gazdasági hátországa is átrendeződött. Információnk szerint Simicska a párt tulajdonosaként egy személyben határozza meg a párt taktikáját és átfogó politikai irányvonalát, ez azonban nem vezetett Forrai parkoló pályára tételéhez. Ugyan politikai és főleg gazdasági befolyása csökkent, a háttérember továbbra is megtalálható a pártelnök bizalmi emberei között. Ezt látszik alátámasztani, hogy az általa egy személyben tulajdonolt Iránytű Politikai és Gazdaságkutató Intézet Kft. személyi állománya a kampányra ráfordulva az idei évben megnégyszereződött. Simicska hatalomátvételével hiába történtek a párt életében jelentős elmozdulások gazdasági téren, a teljes amatőrizmus és a komikus ügyetlenség (persze, a seftelések mellett) változatlan jellemzője a Jobbiknak. Az Iránytű Intézet példájánál keresve sem lehetne jobbat találni, a jobbikos think tank semmit nem változott, megmaradt annak, ami mindig is volt: lojális, teljesítmény nélküli pártkatonák, jellemzően szélsőjobbos múlttal terhelt politikus-palánták kifizetőhelyének. 2011 óta több száz millió forint érkezett a Jobbiktól kimondatlanul arra a célra, hogy a párt aktuális politikáját közvélemény-kutatásokkal, elemzésekkel igazolják. Ezt a küldetését sikeresen betölti az Iránytű Intézet, azonban, ha valaki veszi a fáradtságot, és jobban elmélyül a munkásságukban, könnyedén megállapíthatja, hogy a pártot továbbra is messziről elkerülik a szakemberek.

Az Iránytű Intézet munkatársai: megbízható pártkatonák, Izraelt gyalázó mozgalmárok, politikusfeleségek és a haverjaik

Az Iránytű Intézet honlapján politikai elemzőként van feltüntetve az a Kálló-Sikos Ágnes, akinek egészen kiváló jobbikos kapcsolatai vannak, olyannyira, hogy férje a párt egyik középvezetője, valamint a Jobbik IT alelnöke. Információnk szerint valóságos pártszerelem az övék, hiszen az ifjúsági szervezetnek „köszönhetik” frigyüket. Kálló Gergelynek, a párt ifjúpolitikusának a karrierje a radikáljobbos MIÉP-ben indult, de miután nem látott igazi lehetőséget Csurka István pártjában, gyorsan átjelentkezett a Jobbikba. A Jobbik-frakció által meghirdetett gyakornoki program keretében került közelebbi kapcsolatba Novák Előddel, akinek előbb gyakornoka, majd a program lejárta után személyi asszisztense lett. Miután Vona Gábor megfosztotta Novákot valamennyi pártbeli tisztségétől, Kállót tette a megüresedett pozíciókba: ő lett a Jobbik XI. kerületi alapszervezetének vezetője, valamint a városrészt magába foglaló Budapest 2. számú választókerületének jobbikos elnöke. A radikáljobbos fenegyerekként számon tartott Kálló jó kapcsolatot ápol a szélsőséges Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalommal, a fociultrák körében is ismert figurának számít, és nem áll tőle távol a szkinhed szubkultúra, hiszen egyik kedvelt együttese az úgynevezett nemzeti rockot játszó Romantikus Erőszak. Az Iránytű Intézet elemzője, Kálló-Sikos Ágnes is többször mutatkozott a radikális ultrák körében.

Az Iránytű Intézet csapata egy nagy haveri társaság, akik jellemzően a párt ifjúsági szervezetében ismerték meg egymást. Jó példa erre, a szintén erős pártkapcsolatokkal bíró Wladyczanski Péter Bátor, aki Tárnokon nézhet fényes politikai jövő elé, ugyanis ő vezeti a helyi Jobbik IT-t. Nemcsak helyi szinten aktív a párt utánpótlás-vonalában, pest megyei elnökként is végzi a munkáját. Nem csoda, hogy jól fekszik Vonáéknál, neve több alkalommal is szerepelt a Jobbik-frakció kifizetési listáin. Barátai részben a Jobbik ifi szervezetéből kerültek ki, kiváló kapcsolatban van Kálló Gergellyel, Kósi Márkkal, az angyalföldi Jobbik alelnökével, Jobbik IT-alelnökkel és Kopcsjak Tamással, a Jobbik IT gazdasági igazgatójával. Az Iránytű többi arca, így Kovács János vezető elemző, Molnár Balázs elemző közgazdász és Ember Zoltán Levente kutatás vezető is alaposan be van ágyazva a Jobbik világába.

A Jobbik agytrösztjének tagja Molnár Enikő, aki „operátori” pozícióban van az intézetnél. Közösségi oldala alapján egyáltalán nem rajong Izraelért és a zsidókért, büszkén fotózkodott egy palesztin zászlóval a szabad Palesztináért kiálló megmozduláson, valamint az oldalán hirdetésként felbukkanó, Izraelt népszerűsítő bejegyzésre ironikusan úgy reagált, hogy „milyen jó reklámokat kapok mostanság...”. Párja, Illyés Zoltán utóbbi esetben gyorsan kapcsolt, és humorosan hozzátette: „Enikő miért tagadod le az érdeklődési köreidet?” Tőle sem áll távol egy kis zsidóellenesség, hiszen ő volt a moderátora, annak a Jobbik Budapesti IT által szervezett cionista-ellenes beszélgetésnek 2012-ben, aminek a vendége „az utóbbi időben a média kereszttűzében lévő Gyöngyösi Márton”, a fő mottója pedig „azok ellen vagyunk, akik a cionizmus cselekvői, követői és szószólói!” volt. Illyés jelenleg a Jobbik alapszervezeti alelnöke és választókerületi szervezője Újpesten, ahol elindult egyéniben is a 2014-es önkormányzati választáson, nem sok sikerrel.

Ömlik, ömlik és ömlik a jobbikos pénz az Iránytű Intézethez, 2017-ben várhatóan sosem látott összeg fog érkezni a számlájukra

Közelít a félmilliárd forinthoz az az összeg, amit 2011-es megalakulása óta az Iránytű Intézet a Jobbiktól kapott. Az eddig szinte teljes egészében jobbikos megrendelésekből élő intézetnek 2016-ban 70 milliós árbevétele volt, 2 millió forintos adózott eredmény mellett. Bár a legjobb pénzügyi eredményt Simicska Lajos érkezését megelőzően, 2014-ben érték el, amikor 124 millió forintos bevétellel büszkélkedhettek, az Iránytű Intézet jelentősége a párt szellemi és gazdasági hátországában az ultragazdag vállalkozó befolyásának növekedése ellenére változatlan maradt. Nem mond ennek ellent az a tény, hogy az utóbbi időben a Jobbik-frakciótól egyértelműen az Iránytű Intézet kapta a legtöbb pénzt a nyilvánosságra hozott frakcióköltések alapján, ez több tízmillió forintot jelent. Az idei cégadatokból pedig az olvasható ki, hogy 2016-hoz képest megnégyszereződött az itt dolgozók létszáma, így sosem látott pénzhez juthatnak politikai stratégiaalkotás és közvélemény-kutatás címszó alatt. Nagyon úgy néz ki, hogy Vonáék kampányfokozatra kapcsolták a párt nehéztüzérségét. Talán nem véletlen az időpont, hiszen így csak jövő májusban, a 2018-as parlamenti választást követően kapunk adatokat a személyi állomány bővítésének pénzügyi vonatkozásáról. Az mindenesetre biztos, hogy az idei év eleje óta az Iránytű külön a Simicska Lajos tulajdonában lévő Magyar Nemzetnek is készít felméréseket, kérdés, hogy ezek a megrendelések mibe kerültek. Hogy mennyit érnek, azt pontosan tudjuk: komikus, zagyva eredmények jönnek ki mindig, az egyébként súlyos válságban levő és minden közvélemény-kutatónál rosszul álló Jobbik (nem létező) sikerével.

Az Iránytű Intézet megteszi, amit megkövetel a Jobbik

Az Iránytű Intézet nem csupán egy hagyományos értelemben vett közvélemény-kutató intézet, hiszen kutatásaiknak kulcsszerepük van a Jobbik stratégiájának meghatározásakor, és a választások előtt a kampánystratégiát rendszerint az ő méréseikre alapozzák. Az Iránytű az évek során gyakorlatilag a párt körüli egyik legfontosabb kampánystábbá nőtte ki magát. Nem kell csalódnia annak, aki rákattint a jobbikos intézet honlapjára vagy Facebook-oldalára, hiszen nagyjából egy tudományos mázzal leöntött Alfahír különkiadást kap. Végigpörgetve ezeket, arra a belátásra juthat az érdeklődő, hogy az Iránytű Intézet feladata nem több, nem kevesebb, mint a Jobbik politikájának alátámasztása közvélemény-kutatások, elemzések és interjúk formájában.

A párt iránti megfelelési kényszerükben és a beléjük fektetett anyagiak miatt a Jobbik-féle think tank munkatársai olyan szédületes végtermékeket tudnak produkálni a napi belpolitikai eseményekkel kapcsolatban, hogy arra egy viccpárt elnöksége is felkapná a fejét. A Jobbik elnökének Facebookon elejtett nyugdíjas-gyalázó sorai óriási botrányt okoztak a társadalomban, az Iránytű Intézet erre kötelességének érezte megvédeni a politikust. Gyorsan gyártottak egy, a témával kapcsolatos tanulmányt, amiben sikerült azt kihozni (az Alfahír interpretálásában), hogy Vona Gábor soraiért és az azt követő felháborodásért a Fidesznek kell bocsánatot kérni, nem Vona Gábornak. A komikusan lojális elemzés nem példanélküli az Iránytűnél. Pár napja a Simicska Lajoshoz köthető Magyar Nemzetnek készített októberi felmérésükben kihozták, hogy toronymagasan a Fidesz a legelutasítottabb párt, és természetesen a Jobbik a legvalószínűbb alternatíva. Nem volt még vége az optimista gondolatmenetnek, kiderült, hogy a Jobbik építkezhet a legbiztosabban, hiszen a pártok közül a legnagyobb „szavazói tartaléka” Vonáéknak van. A szeptemberi felmérés is jobbikos szempontból hasonlóan magabiztosra sikerült: az Iránytű kimutatta, hogy a Jobbik a Fidesz első számú kihívója, sőt egyre többen akarnak kormányváltást, ami persze Vonáéknak kedvez.

Megalakulása óta nem állt még akkora feladat előtt az intézet, mint most. Novemberi kutatásukban azt az ellentmondásos helyzetet kellene valahogy feloldaniuk, hogy az általuk kormányváltásra egyedüliként esélyesnek tartott párt október 23-ai rendezvényén mindössze 150-en vettek részt. Az Iránytű történetében nincs lehetetlen: van az a pénz, hogy ezt is megoldják. A politikailag lojális munkatársakról nem is beszélve. Az pedig már régen nem érdekli őket, hogy mindenki rajtuk nevet.