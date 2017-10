Ismét országszerte hiánycikk ez a szorongáscsillapító

Olvasói jelzést kapott az Origo, hogy a nyári hónapok után ismét eltűnt a gyógyszertárakból az egyik legnépszerűbb szorongáscsillapító gyógyszer, a Xanax. Megkérdeztünk több patikust is, akik megerősítették, hogy augusztus vége óta szinte teljesen kifogytak a raktárkészleteik. A receptre leggyakrabban felírt 0,25 mg-os 30 és 100 darabos Xanax az általunk megkérdezett gyógyszertárak egyikében sem kapható, viszont van helyettesítő készítmény.

A gyógyszer amit szedek, a XANAX 0,25 mg-os több hónapja tartós hiánycikk országosan. Már a forgalmazót is kerestük, de csak ígérgetnek... Önök, mint média nem tudnának ezzel foglalkozni? Nagyon sok embert érint, a patikusok panaszkodnak, hogy az emberek versenyt futnak érte. Az egyik patikus azt mondta, hogy egy körlevél is kiment, hogy elfogyott a raktárakból is. Nekem már egy levél sincs, és utána nem is tudom mi lesz... Bocsánat, hogy így letámadom Önöket, de szerinte érdemes lenne ezzel foglalkozniuk, mert nagyon sok embert érint, ahogy olvastam a társadalom 10%-át.

- írta a szerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében olvasónk. Megkerestünk több budai gyógyszertárat is, hogy náluk mi a helyzet "Xanax-ügyben". Lényegében a Szent Lukács Gyógyszertár és az Aranysárkány Patika alkalmazottjától is ugyanazt a tájékoztatást kaptuk.

Megerősítették olvasónk információit, miszerint a legkeresettebb 0,25 mg-os gyógyszerből már augusztus vége óta nem kaptak, hiába rendelik folyamatosan.

Mint kiderült ugyanúgy hónapok óta hiánycikk a nyújtott felszívódású XANAX SR 0,5 mg és 1 mg-os retard tabletta is. Az egyik gyógyszerész hölgy azt is elmondta, hogy erről nemrég egy körlevelet is kaptak az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézettől (OGYÉI).

Az Origo megkereste az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet is, de kérdéseinkre egyelőre nem kaptunk válaszokat. Ahogy megérkezik a válaszlevél, cikkünket frissítjük.

Az általunk megkérdezett patikusok szerint egy-egy gyógyszertárban talán még kapható pár dobozzal az egyébként vényköteles szorongásoldó, nyugtató-altató és görcsgátló hatású gyógyszer erősebbik változatából (Xanax 1 mg), de napokon belül jó eséllyel minden gyógyszertárból eltünik majd a Xanax.

Az egyik gyógyszerész viszont felhívta a figyelmet arra, hogy az érvényes jogszabályok szerint a receptre felírt, hiánycikknek számító 0,25 mg-os helyett nem adhatják ki az erősebb hatású nyugtatót, ez csak fordítva működhet.

Viszont jó hír, hogy a Xanax többféle, ugyanolyan hatóanyagú gyógyszerrel is helyettesíthető, és azokat gond nélkül kiadják a gyógyszertárakban, akkor is, ha a recepten Xanax szerepel. Több ilyen szinte miden patikában kapható az általunk megkérdezett gyógyszerész szerint.