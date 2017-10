Félmillió forintnál is több jogdíjat kaphat Marton László a Vígszínháztól

Kirúgta a Vígszínház Marton Lászlót, egyszóval a múlt héten (szándéka szerint persze csak ideiglenesen) lemondott, 74 éves főrendező nem kap már fizetést. Pénzt viszont igen. Sokan úgy tartanák helyesen, hogy az elsősorban zenés gyerekdarabokat rendező Marton előadásait ne játssza tovább a Vígszínház. Egy lebukott szexuális zaklató ugyanis nem méltó arra, hogy - nagy szavakkal - arra tanítson fiatalokat, hogy hogyan kell élni. Ami, ugye, egy művész feladata. A Vígszínház egyelőre nem hajlandó megválni Marton darabjaitól. Az erkölcsileg egyetlen vállalható döntés halogatásának csak egy magyarázata lehet: a pénz.

Igen, pénz. Egyrészt, persze, drága musicaleket kellene levenni, legalábbis egy ideig, aztán átrendezni és akár újból be lehetne mutatni. A padlás legjobb előadását sokak szerint Hegedűs D. Géza rendezte Egerben. Az Ózt korábban Gárdos Péter rendezésében játszották. Vagyis, nem egyik napról a másikra, de azért könnyen meg lehetne oldani. Ha akarnák. A Molnár Ferenc regényéből készült Geszti Péter-Dés László musicalt pedig már azért is le kellene venni a műsorról, mert Molnár dédunokái is tiltakoztak a szexuális zaklató ellen. Ahogy a Játék a kastélyban című Molnár-vígjátékot is Marton rendezésében játsszák, legalábbis egyelőre.

Elképzelhető viszont, hogy a pénz másképpen játszik szerepet a Marton-rendezések konok műsoron tartásában.

Még csütörtök délután megkérdeztük a Vígszínházat, mennyi jogdíjat kap Marton előadásonként a színháztól. Mostanáig nem kaptunk választ. Így utánajártunk. Úgy tudjuk, előadásonként 30 ezer forintot kap Marton. Novemberben 17 Marton-rendezést számoltunk össze. Vagyis, így 510 ezer forinthoz jut azzal, hogy darabjai továbbra is mennek.

Arról pedig végképp nem hallottunk, hogy a lebukott szexuális zaklató, a balliberális színházi világ kedvence és múlt hétig nagyhatalmú ura esetleg fel akarná ajánlani a jogdíját.