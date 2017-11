Van egy mondás, amely úgy szól, hogyha valami úgy totyog, mint egy kacsa, úgy hápog, mint egy kacsa és úgy is néz ki, mint egy kacsa, akkor az bizony valószínűleg egy kacsa. Valami ilyesmi a helyzet a Jobbikkal és a párt pulzusát adó gyűlölettel is. A politika engedékeny műfaj, a politikus arca sokat elbír, a politikai emlékezet pedig végtelenül rövid. Erre játszik rá a Jobbik, amely az eszetlen tempóban diktált néppártosodásában addig jutott, hogy végérvényesen kitörölné mindazt, ami arra emlékeztethet, hogy mi is valójában a Jobbik. Vona Gábor tehát feltette a napszemüvegét és egyesével vakuzná szét a választók agyát. Arra gondoltunk, hogy megnehezítjük az egyébként is reménytelen helyzetben levő Jobbik dolgát.

Utólag is nehéz eldönteni, hogy a Jobbik útelágazódása mikor kezdődött. Az egyik iskola úgy vélekedik, hogy Vona még 2014 februárjában, az ominózus nyolc vizslakölyök ölbe ültetésével hirdette meg az aranyoskodás keskeny ösvényének politikáját, mások viszont megesküdnek rá, hogy a pártelnöki 180 fokos fordulatot egy jóval későbbi, 2016 augusztusban nyilvánosságra hozott levéllel tette egyértelművé. Ebben Vona többek között töredelmesen megvallotta (idézet következik), hogy a helyzet az, hogy a Jobbik lelkét, amelyet 2006 után az én vezetésemmel adtunk ennek a közösségnek, most az én vezetésemmel vettük el. Igen. Ez történt. És ezt én nagyon jól tudom. Sőt, előre tudtam, hogy ez fog történni, mert ennek kellett történnie.

A kissé megszállottnak ható színpadias megfogalmazás, amely szerint Vona volna az az ember, aki odadta, majd el is vette a Jobbik lelkét, a gyakorlatban tulajdonképpen mindösszesen annyit jelent, hogy a pártelnök jó erősen kimosta a száját, és akiket korábban őrjöngve "zsidózott", meg "cigányozott", azoknak mostanában már hajbókol és teszi a szépet. Ezt, a valahol azért mélységesen megalázó próbálkozást minősítette úgy nem olyan régen Köves Slomó rabbi, hogy valódi bűnbánat nem, csupán az "okádék kenegetése" történt meg.

Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetőjének persze nem csak azért van igaza, mert Vona békülékeny hangját nehéz úgy komolyan venni, hogy ugyanez a hang még a párt idei majálisán is "díszcigányozott" és olyanokat mondott a Városligetben, hogy a Magyarországon születő cigány gyerekek esetében

"szinte lehetetlen feladat"

elérni, hogy ne csak lakhelyként, hanem a hazájuknak is tekintsenek az országra. Világos, tehát ha valaki cigánynak születik, akkor automatikusan hazaszeret sincs benne. Nincs is jobb dolog egy néppártosodó, szélsőradikális erőnél. (Amúgy meg a Jobbik majálisán a rossz emlékű Új Magyar Gárdának és a Magyar Önvédelmi Mozgalomnak is külön toborzó sátrat állítottak. Ezt a tényt értelmezze mindenki úgy, ahogy akarja.)

Volt, van, lesz

Vona Gábor és a Jobbik annak ellenére, hogy sorozatosan kilóg a lóláb - ha úgy tetszik, az SS-tetkó - a takaró alól, ragaszkodik hozzá, hogy ők megváltoztak. Erről győzködi a választókat minden (főleg Simicska Lajos, a párt frissen igazolt pénztárnoka által tulajdonolt) csatornán, ina szakadtáig. És valóban olyan lépéseket tesz meg, amelyek első blikkre üzenhetik azt a felületes szemlélőnek, hogy Vona és pártja nemhogy nem extrém radikális, egyenesen liberális. De második pillantásra muszáj feltűnnie, hogy valami nagyon nem stimmel, és a párt nem igazi értékeket közvetít,

pusztán csak kommunikációs trükkökkel bombáz.

Kibukott ez az ATV-nek adott augusztusi interjújából is, amelyben Vona szemrebbenés nélkül állította azt, hogy a Jobbik sosem volt cigányellenes, antiszemita, vagy rasszista párt, mindösszesen annyi történt, hogy volt néhány rossz mondat és félrecsúszott folyamat.

A pártelnök nyilatkozatát elintézhetnénk annyival, hogy szimpla hazugság, de tulajdonképpen itt sokkal többről van szó. Vona Gábor ugyanis éppen úgy viselkedik, mint Will Smith és Tommy Lee Jones a Men in Black c. filmben, amikor "J" és "K" ügynök egy laza mozdulattal a szemébe húzza a napszemüveget, majd a neutralizáló kütyüvel szétvakuzza a jelenlévők agyát. Ami volt, az meg sem történt.

Az emlékmentesítés bármilyen röhejes, egy bukott szocialista miniszterelnököt már kiütött, így nincs mit tenni és illik komolyan venni. Éppen ezért összeszedtük néhány esetet, amelyek nem évekkel korábban, hanem 2017-ben történtek és mind azt bizonyítják, hogy a Jobbik ma is az, ami volt: egy uszító, a gyűlölködéssel elemi szinten összenőtt, azzal szakítani képtelen párt, amely mindenáron hatalomra tör.

Lista

Október - Amit a Jobbik és az angyalarcú Dúró Dóra képviselő produkált a homoszexualitás kérdésében a napokban, azon tényleg sírni lehetne. Először Novák Előd kizárt jobbikos honatya neje egy sajtótájékoztatón kérdésre jelezte, hogy pártja örül (!) a melegektől kapott szavazatoknak is. Ugye, arról a Jobbikról beszélünk, amely fénykorában törvényjavaslatot nyújtott be arról, hogy

ha valaki nyilvánosan homoszexuális viselkedésmintákat mutat, azt zárják börtönbe.

Egy nappal később viszont Dúró hatalmasra fújta a fejét és közölte, hogy provokáció áldozatának esett, és mindent visszaszív. "Nem támogatom a homoszexuálisok házasságkötését, és a már sajnos törvénybe foglalt, bejegyzett élettársi viszonyuk regisztrálását sem. A gyerekek örökbefogadását is ellenzem esetükben. Betiltanám a provokatív, tömeges garázdaságot megvalósító Pride-ot, sőt az efféle homoszexuális propagandát kitiltanám a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló mozikból is, ahol évről évre helyet kapnak szintén a Fidesz jóvoltából" - csapott az asztalra. Nos, így igazodjon el az egyszeri meleg a Jobbik húzd meg, ereszd meg politikáján.

Szeptember - Van egy Apey & the Pea nevű metálzenekar, amelyik Kecskeméten adott volna koncertet, ha Radics Tivadar helyi jobbikos önkormányzati képviselő nem fekszik keresztbe egy ügyes zsidózással. A műsor helyszíne ugyanis a TEKA klub lett volna, amely történetesen korábban zsinagógaként működött, Radics pedig ezt használta ki, hogy egy régi sérelmét megtorolja. Az intézmény vezetői korábban nem engedték fellépni a Hungarica névre hallgató, nacionalista beütésű együttest, az Apey & the Pea viszont zöld utat kapott tőlük. Ekkor jött Radics, aki éles szemmel kiszúrta, hogy magyarán szólva a zsidó TEKA helyet ad egy kereszténygyalázó bandának, de bezzeg a nemzeti rockot nem engedték be. Amikor a sajtó arról érdeklődött a Jobbiknál, hogy a nagy néppártosodás közepette mégis, hogyan kommentálják ezt a megközelítést, annyival reagáltak, hogy "ez nem egy olyan horderejű ügy, amelyben a pártnak hivatalos álláspontot kellene kialakítania".

Augusztus - Dúró Dóra olyan ötlettel nyitotta a hónapot, amely még a közt lenéző, hírhedten elitista, megboldogult SZDSZ-nek is a becsületére vált volna. Az országgyűlés Kulturális bizottságának Jobbikos elnöke bejelentette, hogy a Jobbik választási programjának része lehet, hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők egyszerűen ne szavazhassanak.

Ez a csodálatos projekt úgy 200 ezer honfitársunkat fosztaná meg attól, hogy teljes értékű magyarnak érezhessék magukat.

Az egészen aljas elképzelésről Dúrónak valamiért mégis az jutott eszébe, hogy az egy "szakmailag alátámasztott és igényes" program része. Hát, neki legyen mondva.

Július - A Jobbik házi futballszakértője, Urbán Flórián mostanában a jobbikos vezetésű Ózd utánpótlás korosztályát trenírozza. Neki jutott eszébe, hogy talán ideje volna kimondani, hogy mi is a sorsa a nőknek. A beszédben mindig erős Flóri a fogalmazásban is őstehetség, a következőt homorította a világhálón az Újpest új címere miatt kipattant világrengető balhé kapcsán:

Mindig is mondtam, hogy a futballban nincs helye nőnek! A nőnek a konyhában a helye, mos, főz, takarít, semmi keresnivalója sincs a vezetői pozícióban.

Ugyanis az Újpest egyik vezetője nő. Ezek után csak remélni tudjuk, hogy Ózdon egy kislánynak sem jut eszébe focizni.

Június - A Jobbikhoz még mindig ezer szállal kötődő izomagy, Zagyva György Gyula a nyár elejét találta a legalkalmasabbnak arra, hogy hű legyen magához és telefonon keresztül zsidózzon egy kiadósat, nem mellékesen fenyegesse meg életveszélyesen egy kritikusát. Az történt, hogy Varga-Bíró Tamás (VBT) zenész a Facebook-on liberálisnak titulálta Zagyvát, mert összeállt Gulyás Marci sorosista aktivistával. Erre jött mindenki Gyulája, hogy a következő monológot eressze el:

Büdös zsidó! Hagyjuk ezt a zsidó tempót! Figyelj, VBT, ma este ne aludj otthon, neked véged van, fa*zszopó k*csög, meg leszel b*szva, elintézünk örökre! Kinyírunk téged is, a feleségedet és a kislányodat is!

Zagyva tagadja az egészet, csupán annyit ismert el, hogy a telefonban megjegyezte az énekesnek, hogy "ez a zsidó tempó itt nem megy". Akárhogy is, zaklatás vétsége miatt vádat emeltek ellene a Balassagyarmati Járási Ügyészségen.

Május - A valamikor futballhuligán Szilágyi György hiába ül hetedik éve a parlament jobbikos patkójában, a vér nem válik vízzé. Idén májusban Dömötör Csaba államtitkár tapasztalhatta meg, milyen is a gyakorlatban, amikor a Kövér László házelnök által leírt "késsel-villával enni nem tudó, magukra nézve semmilyen viselkedési szabályt be nem tartó fiúk" akcióznak. Szilágyi ultra ugyanis egy elég lapos vitában addig spanolta magát, hogy a tőle néhány méterre éppen felszólaló Dömötörnek foghegyről odavetette, hogy

Gyere ki, úgy nyakon b*szlak, hogy leszáll a fejed!

Az egészben az volt a legjobb, ahogy a méltán országgyűlési képviselőségig jutó Szilágyit bevédték az elvtársai. Lukács László jobbikos képviselő például kerek perec kijelentette, hogy Szilágyi György mindössze a "szülői felügyeleti jogot" próbálta meg gyakorolni Dömötörrel szemben, mivel hogy az államtitkárnak minden tisztességes háztartásban legalább egy tasli kijár volna azért, amit leművelt. Istennek hála, hogy nem a Lukács családba születtünk.

Március - Zsidó olimpia? Még mit nem! A Jobbikot nem olyan fából faragták, így aztán az egyik fővárosi szervezetük nem is nézhette tétlenül, hogy a magyar kormány 2019-ben Budapestre hozza a Maccabi Játékokat. Hogy a példátlan gyalázatot megakadályozzák, csinos kis kampányt hoztak össze, hogy minél többen írják alá a "zsidó olimpia" elutasításáról szóló nyilatkozatot. Csak emlékeztetőül: a 2024-es budapesti olimpia megfúrását a Jobbik zsebre dugott kézzel nézte végig. Ha viszont zsidó olimpiáról van szó, természetesen rögtön harci pózt vesz fel.

+1 - Már most klasszikus végtelen történet a jobbikos és azóta a várt módon csúfosan megbukott, abszurd bérunió ötlete, amelyhez sikerült nem kevés náci érzelmű pártot is megnyerni Európában. Valahol lehangoló, közben mégis vicces, hogy az itthoni liberális értelmiséghez dörgölőző Vona

tényleg nem talál más partnert a propaganda ötleteihez, mint itt-ott még lézengő neofasiszta tömörüléseket.

Így aztán most az van, hogy Európa megmentéséért a lengyel Robert Winnicki, a Nemzeti Mozgalom (Ruch Narodowy) képviselője, a német és a lengyel szélsőséges erők között közvetítő politikus, meg az a horvát Frano Cirko küzd vállvetve a Jobbikkal, aki a Tiszta Jog párt elnökeként olykor náci karlendítéssel köszön és Ante Gotovina-t ábrázoló pólóban mutatkozik. Tuti siker.