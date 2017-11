Szakad a Jobbik, Vona Gábor nagy bajban

Ha minden igaz, nem maradnak magukra azok a jobbikosok, akik kiábrándultak Vona Gábor politikájából. A Tyirityán Zsolt-féle Erő és elszántság mozgalom napokon belül párttá válhat.

Napokon belül párttá alakulhat az Erő és Elszántság névű mozgalom - értesült a Figyelő. A hetilap szerint a friss radikális formáció azokat a Jobbik-szavazókat szólítaná meg elsőként, akik csalódtak Vona Gábor „megalkuvó" politikájában.

Az alapítók között van Tyirityán Zsolt, a Betyársereg vezetője és az Identitárius Egyetemisták Szövetsége is.

A hetilapnak nyilatkozott egy neve elhallgatását kérő aktivista, aki arról beszélt, hogy nem baj, ha 2018-ban még nem jutnak be a parlamentbe, mivel hosszútávú céljaik vannak. "A Jobbik 2003-as párttá alakulása után is csak hét évvel tudott bejutni az Országgyűlésbe, tehát nem katasztrófa, ha ez most nem jön össze nekünk. A Jobbikban nagyon sokan csalódtak" - magyarázta.

Ugyanakkor azt nem zárta ki, hogy jövőre elinduljanak a választásokon.