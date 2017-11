Molesztálást emlegetett, börtönbe kerülhet

Egy 15 éves tatabányai lány el akart kerülni a nevelőszüleitől, ezért zaklatással vádolta meg a nevelőszülők keresztfiát azzal. Miután a rendőrség kihallgatta a lányt, kiderült, hogy hazudott, így most hamis vádért ő kerülhet börtönbe. Az esetről a TV2 Tények című műsora számolt be, megszólaltatva a lány nevelőanyját is.

A Tények adásából kiderül, hogy a 15 éves tatabányai lány nevelőszülei összesen 3 gyereket fogadtak örökbe. Konfliktusuk nélkül, békében éltek, úgy érezték teljes családdá váltak az évek során. Ezért is állnak most teljesen értetlenül a történtek előtt. Géri Attiláné, a lány nevelőanyja a Tényeknek elmondta:

Ezt a vádat nem is feltételeztem volna, soha a keresztfiamról és hál istennek ki is derült, hogy nem is történt meg ez az eset

A lány a gyerekjóléti szolgálat egyik munkatársának beszélt az állítólagos molesztálásról. Emiatt nyomozás indult, most viszont a lány ellen emeltek vádat. A történtekről Miskolczi Ivett, az Esztergomi Ügyészség járás vezető ügyésze számolt be: A bejelentés alapján nyomozás indult szexuális erőszak büntette miatt. Ennek során a lányt tanúként kihallgatták és figyelmeztették a hamis vád törvényes következményeire. Ennek ellenére a lány határozottan állította, hogy őt ez a férfi többször, szexuálisan molesztálta.

A Tények riportjából kiderül, hogy az eljárás során több adat cáfolta a lány állítását, aki ezek után beismerte, hogy hazudott. A célja az volt, hogy elkerüljön a családtól.Azt gondolta, ha azt állítja, hogy molesztálták, akkor kiemelik onnan. Ennek az okát a szülők nem értik, hiszen minden tőlük telhetőt megadtak a kislánynak.

A hamis vád miatt a fiatalkorú lány akár 3 év börtönt is kaphat.