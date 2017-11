Behívta az irodájába és fogdosta egy férfi színésze péniszét "Kero"

Tegnap hosszú cikkben írtunk a kirúgott rendező, Kerényi Miklós Gábor életéről és „művészetéről". Arról, hogy a saját magát korszakos zseninek tartó, valójában ügyes iparost hogy nevezte ki igazgatónak annak idején Demszky Gábor, és hogy kapott általános megdöbbenésre Kossuth-díjat Gyurcsány Ferenc kormányától. Most újabb botrányáról lehet olvasni a balliberális politikai-kulturális világ bukott kedvencéről.

Jelentkezett egyik áldozata egy riporternél, később erről a Bors is beszámolt. Úgy tudjuk, hogy egy Németországban dolgozó musicalszínészről van szó. A fiatalember szerint hazudott „Keró", amikor azt állította, nem volt szexuális töltete, amikor vállfával hurkásra verte egy fiatal táncos, Maros Ákos fenekét (nyilván annak sem, hogy le akarta vetetni az alsónadrágját...), és sohasem ért hozzá nemi szervekhez. A külföldön dolgozó színész azt állítja, hogy de. Hozzáért. Az övéhez. Behívta az irodájába és fogdosta a péniszét.

Egy 13 éves fiú és a most jelentkezett színész is azt mondta, hogyha perre kerül sor, a bíróságon névvel vállalják állításaikat. A kilencvenes évekbeli zaklatásakor 13 éves fiú szerint is egyértelműen szexuális jellege volt „Keró", a „tanár úr" ütlegelésének.