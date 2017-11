A férfi ellen kábítószer birtoklás miatt emeltek vádat. Vadkendert termesztett.

A férfi a garázsban lámpákat függesztett a plafonra, amit transzformátorral és időkapcsolóval kötött össze, ez alá tette a növényeket.

De a pincéjét is átalakította, oda is növényeket tett. Összesen 21 tő kendert foglaltak le a rendőrök.A férfi akár öt évre is börtönbe kerülhet.