Előzetes letartóztatás az ismert webáruház ügyében

A bíróság elrendelte egy ismert internetes webáruház két emberének gyanúsítottjának előzetes letartóztatását. A gyanú szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okoztak. Az ügyészség attól tartott, ha szabadlábon maradnak, megnehezítik a nyomozást, vagy újabb csalást követnek el. Ezzel pedig a bíróság is egyetértett.

A gyanú szerint a magyarországi webkereskedelem egyik ismert áruháza mögött álló cég a webáruházon keresztül értékesített árukat egy cégláncolaton keresztül úgy szerezte be, hogy az EU területéről származó, és belföldön értékesített áruk után az adót nem vallotta, illetve nem fizette be. A most két letartóztatott ember ebben vezetőszerepet játszott. Ezt az ügyészség szerint a most lefoglalt jegyzőkönyvek, és más okirat is bizonyít.

A gyanúsítottak korábban olyan cégeknél voltak bejelentve, amelyek a büntetőeljárásban érintettek és valószínűleg bűncselekmény követtek el. A nyomozás adatai szerint nem volt legális jövedelmük, hanem elsősorban bűncselekményből szerzett haszonból éltek. Az egyikük büntetett előéletű, ez felül pedig van egy felfüggesztett börtönbüntetés, valamint további két büntetőeljárás folyik ellene.

A végzés nem jogerős.