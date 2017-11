Csak jól járhatnak a nyugdíjasok a mai rendszerben

A magyar kormány az elmúlt években olyan rendszert hozott létre, amellyel csak jól járhatnak a nyugdíjasok – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

Rétvári Bence kiemelte: végre olyan erős a magyar gazdaság, hogy akik dolgoznak, többet keresnek, mert nőnek a bérek és csökkentek az adók. Ezzel együtt a nyugdíjasoknak is több jut.

Az államtitkár felidézte: 2010-ben azt vállalták, hogy megőrzik a nyugdíjak vásárlóértéket. Ahhoz képest a nyugdíjak is emelkedtek, és azok vásárlóértéke is, mintegy 10 százalékkal. Emellett a nyugdíjasok idén kaptak nyugdíjprémiumot, januártól pedig 3 százalékkal emelkednek a nyugdíjak.

Hozzátette, hogy megkezdődött az Erzsébet-utalványok kézbesítése a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek. A következő hetekben – reményeik szerint még karácsony előtt – 2,7 millió ember kapja meg tízezer forintnyi – 4 darab kétezer és 2 darab ezer forint értékű – utalványát.

Az államtitkár a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is kiemelte, hogy 2010-ben a nyugdíjkasszában is hiány volt. Ezzel szemben ma már többletjuttatásokra is jut a magyar emberek által megtermelt gazdasági eredményből, ezért jut nyugdíjprémiumra és Erzsébet-utalványra is.