Forrásaink szerint mély nyomokat hagyott Hadházy Ákos tegnapi, a Soros-tervről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos látogatása több, állami vállalatnál dolgozó munkavállalóban is. Miután körbevezették őket a konzultáció feldolgozásának egyes állomásain, az ATV tegnap esti híradójában Hadházy kamunak, Szél Bernadett társelnök pedig Patyomkin-falunak nevezte a nemzeti konzultáció feldolgozásának folyamatát. Az LMP politikusai azonban ezekkel a nyilatkozataikkal nemcsak a tömeges állampolgári véleménynyilvánítás hitelességét kérdőjelezték meg, de egyúttal a Postánál, a Nemzeti Infokommunikációs Zrt.-nél, illetve a Kopint-Datorg nevű állami leányvállalatnál dolgozó emberek napi munkáját is.





Több forrás is arról beszélt, hogy mélyen érintette a munkavállalókat a Hadházy által folytatott lejáratókampány, és a látogatások alkalmával személyesen is érezhető volt a politikus lekezelő, sértő hozzáállása az állami cégek dolgozóinak napi munkájával szemben. A viselkedés egy beszélgetőpartnerünk szerint azért is volt meghökkentő, mert ezek az alkalmazottak hagyományosan kimaradnak a politikai harcokból, és nem szokták meg a pártpolitikai lejáratókampányokat. Ezért nem csoda, hogy többen személyesen is sértve érezték magukat az LMP-sek „feltűnő vigyorral előadott" Patyomkin-vádjai miatt.