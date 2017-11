Schmidt Mária: Kultúrharcban vagyunk

Interjút adott Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, a Figyelő hetilap tualjdonosa Anne Applebaum történész-újságírónak, a Washington Post szerzőjének. A beszélgetésük azért is érdekes, mert kettejüket barátság kötötte össze, az újságíró 2010-ben a Petőfi-díjat is megkapta. Az elismerést a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Közalapítvány alapította, amelynek egyik kurátora Schmidt Mária. A díjat azoknak ítélik oda, akik sokat tettek a közép-európai népek szabadságáért. Ugyanakkor Applebaum az elmúlt időszakban írt publiszictikái miatt - amelyek rendszeresen a magyar kormányt, illetve a régiót is támadták - ez a viszony valamelyest elhidegült. A teljes interjú holnap jelenik meg Schmidt Mária blogján, ebből elsőként mutatunk most be egy részletet.

Applebaum: Nem tudsz elképzelni olyan újságírást, ami a kormányt is kritizálja, megpróbál igaz történeteket feltárni, nem áll egyik politikai oldalra sem, és nem csinál az NGO-kból ISIS-t?

Schmidt: Miért, Amerikában nem két részre van osztva a sajtó? Ott nem az egyik oldalon ezek vannak, a másik oldalon meg mások? Mi az, hogy független? Nem is értem. Akkor mondjál nekem egy független újságot. Melyik az?

Applebaum: A Washington Postnak nem mondják meg a Demokrata Pártból, hogy mit kell írnia. Nem fogadod el, hogy független?

Schmidt: Nem, ők is egy meghatározott értékrendet képviselnek. Én sem arról beszéltem, hogy mindig mindenben a kormány politikáját kell helyeselni, de az értékrendjében azt kell tükröznie, amit én helyesnek tartok. Nincs olyan újságíró Magyarországon, aki ne az egyik oldalon keresné mindig a problémákat. Olyan, aki a másik oldalon is keresne, és a lapja leközölné: nincs ilyen. De ez így van az Egyesült Államokban is. Elég sokat olvasom az amerikai sajtót. Nem nagyon olvastam még a Washington Postban vagy a New York Times-ban Trump melletti cikket.

Applebaum: Tudok mutatni Trump melletti cikket a Washington Postban.

Schmidt: Na, pont annyit találsz a Figyelőben is az ellenzék mellett. Csinálunk velük interjúkat. De nekem soha nem jutna eszembe elmenni Amerikába és egy tulajdonoson számon kérni, hogy mit csinál a saját újságjával.

Applebaum: Pedig megtehetnéd.

Schmidt: Igen? Gondolod, hogy megtehetném?

Applebaum: Ha fogadna.

Schmidt: Vicces. Gondolod, hogy én elmehetek a Soroshoz és megkérdezhetem tőle, hogy melyik újságot miért finanszírozza, és az miért nem független?

Applebaum: Próbáld meg!

Schmidt: Te megpróbáltad?

Applebaum: Nem.

Schmidt: Nem hiszem, hogy válaszolna. Már küldtünk felkérést, hogy interjút kérünk, de nem kaptunk választ.

Applebaum: Azt gondolod, hogy az újságírás minden formája a politika egy formája?

Schmidt: A legtöbb. Kultúrharcban vagyunk. Értékharcok közepette állunk. Egy csomó új értéket akarnak ránk erőltetni. Most vezették be Németországban a harmadik nemet. Az a világ, ami nekem fontos, amit alig 30 évvel ezelőtt kaptunk vissza, az most újra veszélyben van. Nem szeretném, ha az unokáim harmadik neműek lennének.

Applebaum: Én meg azt nem szeretném, ha az unokám és a gyerekem egypártrendszerben lenne kénytelen élni. Mert látok egy csomó helyet, ahol arra törekednek.

Schmidt: Ki például? Hol?

Applebaum: Kaczinsky. Elismered, hogy az ellenzék legitim? Van olyan formája az ellenzéknek, amire azt mondod, hogy rendben van? Örülnél, ha lenne?

Schmidt: Nem hiszem, hogy Kaczynszki egypártrendszert akarna. Senkinek sem jó, ha nincs ellenzék. Nálunk se jó, nekünk, Magyarországon se jó, hogy ilyen gyenge az ellenzék, de erről ők tehetnek. Én is nagyon fontosnak tartom, de fontos a Fidesznek is, hogy legyen egy normális ellenzéke. Az ember sokkal jobban összeszedi magát, sokkal jobb teljesítményre sarkallja, ha van konkurenciája.

Applebaum: De azt mondtad, hogy Soros fizeti az ellenzéket és neki az a célja, hogy tönkretegye Európát.

Schmidt: Nem, ezt nem mondtam. Azt mondtam, hogy a Soros rabul ejtette őket, és ezzel valójában megölte őket. Nincs egy ötlete, nincs egy mondása az egész magyar ellenzéknek, kivéve az LMP-t. Annak van mondása: az, hogy nem akarja Paks II-t, de egyébként semmilyen mondást nem tudok beazonosítani az egész ellenzékben. Nem léteznek. Nem tudnám megmondani micsodák, kik ők, mit akarnak, milyen értékek fontosak a számukra.

Applebaum: És a Jobbik?

Schmidt: Régen lehetett tudni, hogy mit akarnak, de most már nem. Nekik sincs egy mondásuk se. Te tudod, hogy ők mit akarnak, ők kik? Már nem jobboldal, még nem baloldal. Régen utálták a zsidókat, meg a cigányokat, meg a homoszexuálisokat, most már állítólag szeretik őket.

Applebaum: Megváltoztatták a véleményüket.

Schmidt: Ilyen gyorsan? Ügyes. A szocialista pártról nem tudom megállapítani, hogy még létezik-e egyáltalán. Mindenesetre én már bontottam egy üveg pezsgőt arra, hogy 100 év után megszűntek.