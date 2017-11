15 éves diáklányokkal volt szexuális kapcsolata a budapesti tanárnak

Enyhítették a büntetését annak a budapesti tanárnak, aki két diákjával folytatott viszont. A lányok 15 évesek voltak amikor lefeküdtek a tanárukkal.

A férfit korábban első fokon 3 év börtönre ítélték, és 5 évre eltiltották a tanítástól. Az indoklás szerint ugyanis 2010 és 2012 között két 15 éves tanítványával intim viszonyba került. A férfi ugyan nem volt erőszakos a lányokkal, de a kapcsolattal az erkölcsi és pszichoszexuális fejlődésükre rossz hatással volt.

A férfi korábban azzal védekezett, hogy az intézmény ahol tanított, nem oktatási intézmény, hanem mindig is szakkör jellegű gyakorlati képzés volt, ezért a lányok nem álltak a felügyelete alatt.

A kapcsolatukat azonban soha nem tagadta.

A másodfokú bíróság most a korábbi ítéletet 2 évre enyhítette. Az indokolás szerint objektív bizonyítékok vannak arra, hogy az ügyben szereplő intézmény oktatási intézményként működik, függetlenül attól, hogy nem állami iskola, hanem egy egyesület üzemelteti.

A tanúként meghallgatott diákok és tanárok is megerősítették, hogy az iskolai élet mindennapjaiban a tanár, diák és oktatás kifejezéseket használják, a tanulók nagy része átlagosan 15-16 éves.

A másodfokú bíróság szerint a férfi hosszú évek óta pedagógus, akinek a gyerekek oktatásán túl az erkölcsi fejlődésükkel és a nevelésükkel is foglalkoznia kell. Egy pedagógusnak ismernie kell a határokat, még ha a diákok – korukból adódóan – nincsenek is ezekkel mindig tisztában. A pedagógus és diák viszony nem ér véget a 45 perces tanóra után, egy tanárnak az iskolai szünetekben, illetve az egyéb iskolai programokon is ennek megfelelően kell foglalkozni a felügyeletére bízott gyerekekkel.

A büntetés kiszabásánál azonban a bíróság most figyelembe vette az elkövetés óta eltelt 6 és fél évet is. Többek között ezért enyhítette a korábbi ítéletet.

Azon azonban nem változtatott, hogy öt évig nem taníthat a férfi.

Az ítélet jogerős.