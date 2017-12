Ezt mondja Stohl András, Schilling Árpád vagy Puzsér Róbert Havas Henrikről

Ismert, többségében balliberális embereket hívtunk fel, olyanokat, akik keményen elítélték Marton Lászlót a zaklatási ügyével kapcsolatban. Mint ismert, a színházrendező és főleg ellenzéki aktivista, Schilling Árpád felesége, Sárosdi Lilla színésznő vádolta először a Vígszínház akkori főrendezőjét. A balliberális kultúrkör Sárosdi Lilla mellé állt. Most, hogy Havas Henrik esetében a balliberális világ jelképes figurája, a Kádár-Horn-Gyurcsány-időszak vezető újságírója (emellett a Jobbik propagandistája és Vona Gábor udvari szerzője) a szexuális zaklató, a balliberális világ fülét-farkát behúzva hallgatott. Most mindannyiuktól azt kérdeztük: miért nem szólaltak meg a Havas-ügyben, miért nem ítélték el Havas Henriket is, ahogy korábban Marton Lászlót és így, hogy most kérdezzük, mit gondolnak Havas Henrikről.

Felhívtuk Schilling Árpádot, akinek a felesége indította el a Marton-ügyet. Schilling gyakorlatilag többet szerepelt felesége zaklatási ügyével, mint saját felesége, főleg Simicska tévéjébe járkált sokat. Martonról gyűlölettel beszélt, egyszer arról írt, hogy felesége most már letépné Marton nemi szervét, ha ilyen helyzetbe kerülne. A Havas-ügyben viszont nem szólalt meg. Semmilyen kérdésre nem volt hajlandó most sem válaszolni, annyit mondott, hogy az Origo azt írta róla, hogy haszonszerzés miatt találta ki a Marton ügyet. Havasról ennyit mondott: "Rossz, csúnya dolog, amit Havas művelt". Schilling egyébként hazudott, mert nem azt mondtuk, hogy haszonszerzésből találta ki. Hanem, hogy nem véletlen, hogy éppen most indította el. Ugyanis Schillinget kivetette magából a magyar színházi közeg, hiszen egy agresszív politikai aktivista mellé senki sem áll szívesen. Hogy a magyar színházi világ nem állt mellé, ezt kétszer is kifogásolta Simicska tévéjében, Kálmán Olgánál.

Puzsér Róbert annyiban más, mint a többiek, mert ő hasonlót mondott, mint Martonról. Ő Martont sem szidta, igaz, Havast sem hajlandó elítélni. „Azt gondolom hogy gyalázat. Pontosan olyan, mint a Marton ügy. Nyugdíjaztuk az ártatlanság intézményét, egyesítettük a vádat az ítélettel. Aki nem tetszik, azzal leszámolhatunk, ha van két ugyanolyan vélemény. Nincs szükség jogállamra. Ugyanaz a két ügy, csak mások a befolyásos ellenségeik, a leszámolásuk gyalázatos. Nem jogállami tempó, ami itt megy."

Kerestük a Sárosdi Lilla mellé álló Tóth Gabit is. Koncertszervezője (Daróczy Tihamér) és sajtófőnöke (Schiwert-Takács László) is azt mondta telefonon, hogy Tóth Gabi nem kíván nyilatkozni nemcsak „Havas-ügyben", de semmilyen témában, ami nem a zenéjét illeti, azaz most „kötelezően csend" van körülötte, nem nyilatkozik semmilyen témában, csak a zenei pályájára koncentrál. A privát számán is elértük, kinyomta és írt egy sms-t, hogy nem tud beszélni. Vagyis, feltehetően figyelmeztették, hogy fogjuk keresni. Így nem tudtuk meg, hogy vajon Havas Henriket is elítéli-e.

Stohl András színész harmadjára felvette a telefont azzal, hogy „Mondjad gyorsan, nem érek rá, mert dolgozom!" Amikor meghallotta, hogy miért keressük, csak annyit mondott: „ Hahaha, nem nyilatkozom, viszlát!, és kinyomta a hívást. Vagyis, Stohl András sem volt hajlandó sem elítélni a baloldal lebukott sztárját, de még beszélni sem akart róla.

A Quimby zenekar menedzsere, Nagy Adrienn annyit mondott, hogy Kiss Tibi nem szeretne nyilatkozni az ügyben, köszönik szépen.

Felvettük a kapcsolatot Spronz Júliával, a Patent jogvédő egyesület jogsegély szolgálati vezetőjével. Aki elmondta, hogy korábban egy kollégánk is készített vele telefonos interjút. Most közölte, hogy nem ismeri annyira a Havas-ügyet. Az a meglepő, hogy Spronz Júlia egy héttel ezelőtt kifejezetten szidta Havas Henriket az Origó újságírójának, feltehetően akkor még pusztán egy szexuális ragadozót látott benne, és nem gondolt arra, hogy micsoda veszteség éri az ellenzéket, hogy Havas lebukott.

Egy hete még így nyilatkozott nekünk a Patent vezetője. Szerinte Havas Henrik „egocentrikus, és azt hiszi, hogy többlet joga van a nők felett. Akit megkíván, annak a rendelkezésére kell állnia". Havas akkor így reagált egyébként az őt ért vádakra: „Sz*arok bele!" Spronz Júlia szerint ez pökhendi és arrogáns viselkedés volt Havas részéről. Azt is hozzátette, hogy Havas általános viselkedéséből kiindulva könnyen lehetnek igazak a vádak, és nagyon csalódott, hogy ezt ma még így lehet kezelni, ahogy Havas teszi. Most már viszont nem akarta bírálni Havas Henriket.

A Nane nőket védő egyesült egyik munkatársa azt mondta, írjuk meg, miről van szó, és szerez megszólalót, várjuk a visszahívást. Más számokon is próbáltuk elérni őket, azóta nem vették fel. Valamiért ők sem hajlandóak elítélni egy balliberális ikont, főleg, hogyha a sértett nem Schilling Árpád felesége.

Lengyel Anna dramaturg korábban az ATV-nek nyilatkozott a Marton-ügy kapcsán. Akkor, arról az esetről egyebek között azt mondta, hogy tudja, hogy Sárosdi Lilla igazat mondott, a saját megszólalását pedig azzal indokolta, hogy Marton László a vádak kapcsán rágalomról beszélt ahelyett, hogy bocsánatot kért volna. Annak az aggodalmának is hangot adott, hogy egy rendszerben, ahol ekkora a kiszolgáltatottság, nehezen alkothat szabadon a művész. A Havas-ügy kapcsán most nem akart érdemben reagálni az Origónak, azzal érvelt, hogy ő inkább a színház és filmvilágra szeretne fókuszálni ebben a kérdésben. „A saját házam előtt sepregetnék, és nem szeretnék minden esethez hozzászólni" – fogalmazott. Azt is hozzátette, hogy egyébként is nagyon veszélyesnek érzi azokat a „rögtönítélő bíróságokat", amelyek az amerikai szexuális zaklatások és az itthoni hasonló botrányok nyomán létrejönnek. „Ne seperjük szőnyeg alá ezeket a történeteket, de számomra nagyon fontos, hogy kiegyensúlyozottan kezeljük őket" – jegyezte meg. Vagyis, ismételten meg kell állapítanunk: Marton László zaklatási ügyét elítélte, Havas Henrikét nem, sőt, mintha kicsit védte volna Havast a rögtönítélő bíróság-gondolattal.

Beszéltünk a talán legismertebb magyar színházkritikussal, a közismerten balliberális Csáki Judittal, aki szintén állandó vendég Kálmán Olgánál. Ő, mármint Csáki Judit a Magyar Narancsban közölt publicisztikájával szólt hozzá a Marton-ügyhöz. Akkor azt írta, hogy számára egyértelmű, hogy a rendező pályafutása véget ért, hiszen ez az ára a nyilvánosságra került zaklatási botránynak. Szerinte az, hogy Sárosdi elfogadta Marton felemás bocsánatkérését, azért fontos, mert bizonyítja, hogy ebben az esetben nem a bosszú volt a motiváció. Azt is leszögezte ugyanakkor, hogy „Marton története már nem csak Marton története, hanem rengeteg, hatalmi helyzetben, elismert-társadalmi vagy művészeti pozícióban, vagy névtelen főnöki beosztásban lévő emberé". Úgy fogalmazott, hogy „ezzel van igazi dolgunk, és ezt célozza Sárosdi Lilla bátor kiállása, a közösség érdekében megannyi személyes kockázatot bevállaló magatartása is". Ennek tudatában hívtuk most fel Havas Henrik szexuális kényszerítési ügyében is. Csáki Judit azonban elhárította az érdeklődésünket arra hivatkozva, hogy ennek az esetnek nincs színházi vonatkozása. „Ne haragudjon, de nem. Nem akarok szakértőként mutatkozni ilyen ügyekben, mert nem vagyok az" – mondta. Kijelentette, hogy őt kizárólag a színházi történetek foglalkoztatják, Havas Henrik viszont neki senkije, a róla kipakoló nőket nem ismeri, ahogy a bulvárt sem. Felvetésünkre, hogy a Magyar Narancsban írt cikke éppen arról szólt, hogy a zaklatások nem pusztán a színházi világra tartoznak, hanem a teljes társadalomra is, úgy reagált, hogy ezt továbbra is fenntartja, de a Marton-Sárosdi eset megrázó volt számára, mert egy komplex színházi tragédiaként élte meg. „Ha legközelebb a színház kapcsán érdekli az Origót a véleményem, keressenek meg" – tette hozzá végül. Ezek szerint, ha két fiatal nőt zaklat Havas Henrik, az bulvárhír és semmilyen társadalmi vetülete sincs.

Janisch Attila filmrendező azt mondta az Origónak, hogy nem tudja pontosan, hogy mit nyilatkozott a két fiatal nő, Görög Zita esetéről nem hallott. Ennek ellenére úgy tartja, hogy Baukó Éva és Molnár Anikó nem megbízható, sőt utóbbi szerinte „nem volt meggyőző." Alekosz Facebook-videóját is szóba hozta, amiben a valóságshow szereplője megrendelt szerepről írt az ügy kapcsán. (vagyis, a Való Világ-sztár Alekosz betanult és nevetségesen színpadias monológja ezek szerint meggyőző és hiteles volt Janisch számára). Kérdésünkre azt mondta, hogy Marton László és Havas Henrik ügyét nem tudja összehasonlítani, mert a Havas-ügyről csak félinformációi vannak, ezzel szemben Marton ügyét jobban követte. Szerinte az utóbbi esetben „HITELESEBB ÉS MÁSABB volt a közeg." „Ha és amennyiben bebizonyosodik", hogy nem ártatlan Havas, akkor természetesen elítéli őt. Hozzátette, hogy nem egy ügyet kell megoldani, és a legrosszabbnak azt tartja, hogy ismert emberek rohangálnak be a televíziókba a zaklatási ügyükkel. Szerinte ennek köszönhetően akár más megvilágításba kerülhetnek a hétköznapi életben előforduló szexuális zaklatások és az iskolai intézményekben előforduló eseteket hozta fel (egyik) példaként. Úgy látja, hogy intézményes kereteket kell biztosítani az ilyen történetek megoldására. Fontos szerinte, hogy az áldozatok tudjanak hova fordulni, tehát a sértettek javára ki kell alakítani „konkrét fórumokat", ahol ki lehet beszélni ezeket az eseteket. Nem tartja kívánatosnak, hogy bárki megrágalmazhat bárkit zaklatással, ezért kellene szerinte a fent vázolt intézményi keretet kialakítani."

Vagyis, Janisch Attila nemhogy nem volt hajlandó elítélni Havas Henriket, hanem egyenesen védte. A kettős mérce klasszikus gondolatát fogalmazta meg a "hitelesebb és másabb volt a közeg" mondatával. Magunkat ismételjük ismét: ha Schilling Árpád felesége a vádló, az hiteles. Ha két, balliberális politikai kapcsolatokkal nem rendelkező fiatal nő a vádló, az nem hiteles. Viszont ha Alekosz Havas Henrik mellé áll, akkor már Alekosz is hiteles.

Réz Annát az ELTE BTK filozófia tanszékén próbáltuk elérni, ő egy feminista blog vezetője és ő is egyértelműen állt ki Sárosdi Lilla mellett. A tanszéken azt mondták nekünk, hogy Réz Anna nem tartózkodik bent, mostanában született gyereke, és kizárólag vele foglalkozik, a mobilszámát pedig nem adhatja ki az egyetem szabályzata alapján. Vagyis, nem tudtuk meg, hogy Réz Anna miért nem tartja ugyanolyan gyalázatosnak Havas Henrik tettét, mint Marton Lászlóét.

Grecsó Krisztián író, publicista szintén elítélte Marton Lászlót. A telefonját nem vette fel, de emailen válaszolt, a következőket: éppen gép előtt vagyok, és tudom, az újságírónak drága az idő, nagyon kedves, hogy gondoltak rám, és valóban, arról az ügyről kétszer is beszéltem, éppen ezért nem gondolom, hogy megint én lennék rá a hiteles személy, mint egyfajta "abúzus szakértő". De bízom benne, hogy lesz erre alkalmas ember. Jó munkát, üdvözlöm, Grecsó Krisztián.

Azaz, Havas Henrikről érdemben Grecsó Krisztián sem mondott semmit.





Kerestük Nyáry Krisztiánt is, aki maga is gyerekkorában szexuális zaklatás áldozata volt. Meg akartuk tudni, hogy Marton Lászlóhoz hasonlóan Havas Henriket is elítéli, de a telefonját folyamatosan kikapcsolta. Ha sikerül vele beszélnünk, természetesen megírjuk.