Aki uniós témában népszavazást kezdeményez, megkapja a populista bélyeget

A Figyelőnek adott exkluzív interjút Trócsányi László, amelyben többek között az Európai Unió demokratikus deficitjéről beszélt. Az igazságügyi miniszter szerint az európai elit fél a népszavazásoktól, és ezért aki az unióról népszavazást kezdeményez, azonnal megkapja a populista bélyeget.

Trócsányi László azt nyilatkozta a Figyelőnek adott interjújában, hogy az európai technokrata elit mintha félne a népszavazás intézményétől, ezért az, aki uniós témában referendumot kezdeményez, könnyen megkaphatja a populista jelzőt. Az igazságügyi miniszter beszélt arról is, hogy szerinte az Európai Bizottságnak túl nagy hatalma van a valódi legitimációjához képest. Úgy fogalmazott, hogy "a következő évek nagy vitája arról szól majd, hogy az intézményi egyensúlyt miként lehet megtartani az unión belül, vannak ugyanis olyan veszélyes nézetek, amelyek a tagállamok döntési jogkörének a csökkentéséről szólnak."

A miniszter a Magyarországgal és Lengyelországgal szemben indítandó 7. cikkely eljárásról azt mondta, hogy se az Európai Bíróság joggyakorlata, sem pedig az európai szerződések nem határozzák meg, hogy mi a jogállam fogalma. Erről még a jogi szakirodalomban is élénk vita folyik. Hozzátette, "mára az európai intézmények – a média nyomására is – zavaros legitimációjú, jogi egzaktság nélküli, átláthatatlan jogállamisági mechanizmusokat dolgoztak ki". Hozzátette, hogy a jogállamisági mechanizmussal való fenyegetés nem erősíti az európai egységet. A Figyelő interjújából az is kiderül, hogy Trócsányi László mit gondol a nyílt társadalom elméletéről, de a közigazgatási bírák kinevezéséről is beszélt a lapnak.